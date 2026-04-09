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जंग के बाद शांति की पहल! इजरायल-लेबनान के बीच सीधी बातचीत को तैयार नेतन्याहू, हिज्बुल्लाह बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने लेबनान के साथ सीधे शांति वार्ता शुरू करने का संकेत दिया है. प्रस्तावित बातचीत में हिज्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण और दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य करने पर खास फोकस रहेगा.

Benjamin Netanyahu on Lebanon Attack: मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है. हाल ही में हुए घातक हमलों के बाद इजरायल ने अब शांति की दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत दिए हैं. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि उनकी सरकार लेबनान के साथ सीधे शांति बातचीत के लिए तैयार है.

नेतन्याहू ने गुरुवार (9 अप्रैल, 2026) को कहा कि उन्होंने अपने कैबिनेट को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द लेबनान के साथ सीधी बातचीत शुरू करे. ये बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार हमले हो रहे हैं. इजरायल और लेबनान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं.

दोनों देश तकनीकी रूप से अब भी युद्ध की स्थिति में हैं और उनके बीच कोई औपचारिक शांति समझौता नहीं है. ऐसे में अगर सीधे वार्ता शुरू होती है, तो यह एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव माना जाएगा. इस प्रस्तावित बातचीत का सबसे अहम मुद्दा हिज्बुल्लाह के हथियार जब्त करना.

इजरायल का सबसे बड़ा खतरा

हिज्बुल्लाह लेबनान में एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य संगठन है, जिसे इजरायल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है. इजरायल लंबे समय से मांग करता रहा है कि हिज्बुल्लाह को कमजोर किया जाए या उसका हथियारबंद ढांचा खत्म किया जाए. नेतन्याहू ने ये भी संकेत दिया कि शांति वार्ता का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच स्थायी और शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना भी है.

हालांकि, इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं. लेबनान की राजनीति में हिज्बुल्लाह की गहरी पकड़ है, जिससे उसके निरस्त्रीकरण का मुद्दा बेहद संवेदनशील बन जाता है. एक्पटर्स् का मानना है कि अगर ये बातचीत सफल होती है, तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है. इससे क्षेत्र में स्थिरता बढ़ सकती है और अन्य देशों के बीच भी संवाद की नई संभावनाएं खुल सकती हैं.

हालांकि, ये साफ नहीं है कि लेबनान सरकार इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देगी। अगर दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर आते हैं, तो यह कई दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है. दूसरी तरफ, हालिया हमलों और बढ़ते तनाव के बीच ये पहल कितनी सफल होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा. लेकिन इतना जरूर है कि युद्ध के माहौल में शांति की बात खुद में एक बड़ी पहल मानी जा रही है.

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