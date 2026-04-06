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Israel Missile Attack In Iran Biggest Gas Field Global Lpg Supply Chain May Disrupted

इजरायल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर गिराया मिसाइल, रिफाइनरी भी फूंका, समझिए LPG की सप्लाई पर कितना पड़ेगा असर

पार्स गैस फील्ड ईरान की 70% गैस सप्लाई और दुनिया की 20% LNG डिमांड के लिए महत्वपूर्ण है. इजरायल के इस हमले से भारत समेत दुनियाभर में LPG की कीमतों में उछाल और सप्लाई चेन में रुकावट का बड़ा खतरा पैदा हो गया है.

मिडिल ईस्ट में जारी इजरायल-अमेरिका और ईरान की लड़ाई आर्थिक रूप से विकराल रूप लेती जा रही है. अमेरिका-इजरायल हो या ईरान कोई भी देश किसी भी कीमत पर सीजफायर के लिए तैयार नहीं है. इस बीच इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल जोन और गैस फील्ड पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया है. द तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने सोमवार को ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर फिर से मिसाइलें गिराई हैं.

साउथ पार्स (South Pars) दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है. ये फारस की खाड़ी में ईरान और कतर के बीच 9,700 स्क्वॉयर किलोमीटर में फैला है. इस फील्ड ईरान की 70% गैस सप्लाई और दुनिया की 20% LNG डिमांड के लिए महत्वपूर्ण है. इजरायल के इस हमले से भारत समेत दुनियाभर में LPG की कीमतों में उछाल और सप्लाई चेन में रुकावट का बड़ा खतरा पैदा हो गया है.

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18 मार्च को भी इस गैस फील्ड पर हुआ था हमला

इजरायल ने इससे पहले 18 मार्च को भी इस गैस फील्ड पर हमला किया था. तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्हें इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी. तब उन्होंने ये भी कहा था कि इस तरह के और हमले नहीं होने चाहिए. वहीं, इजरायल के हमले में रिफाइनरी में भी आग लग गई है. जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस के पास भी धमाकों की आवाज सुनी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया.

ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस भंडार

ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस भंडार है, जो लगभग 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर (घन मीटर) है. ईरान में नेचुरल गैस भंडार दुनिया के कुल भंडार का लगभग 15% से अधिक है. ये इसे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में अहम खिलाड़ी बनाता है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और S&P ग्लोबल के मुताबिक, जंग के चलते साउथ पार्स गैस फील्ड पर एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ, लेकिन गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुई थी. अब इसपर इजरायल की तरफ से ताजा हमले के बाद गैस सप्लाई का संकट बढ़ गया है.

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दुनिया की 20% LNG जरूरतें पूरी करता है कतर

ईरान के बाद कतर दुनिया की 20% LNG जरूरतें पूरी करता है. बीते दिनों कतर की रास लफान गैस फैसिलिटी पर हमला हुआ. इसके बाद कतर ने ‘फोर्स मेज्योर’ लागू किया गया है. इसका मतलब है कि सप्लाई की गारंटी नहीं है. कतर की LNG एक्सपोर्ट क्षमता 17% घट गई है. टैंकर पोर्ट पर खड़े हैं, जिससे ग्लोबल कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है.

खाड़ी देशों का प्रोडक्शन 70% तक गिरा

ईरान की होर्मुज स्ट्रेट के चोक प्वॉइंट बनने और लगातार हमलों के कारण सऊदी अरब, कतर, इराक, कुवैत और UAE जैसे खाड़ी देशों की सप्लाई प्रभावित हुई है. सुरक्षित समुद्री रास्तों की कमी, बढ़ते हमले और लॉजिस्टिक्स दिक्कतों के चलते इन देशों का कुल उत्पादन 70% तक गिर गया है.

भारत LPG के लिए दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है?

भारत को सालाना करीब 33 मिलियन मीट्रिक टन LPG की जरूरत होती है. हिसाब लगाए तो ये घरेलू गैस सिलेंडर के हिसाब से हर साल करीब 235 करोड़ सिलेंडर होता है. मतलब रोजाना 64 लाख सिलेंडर की जरूरत पड़ती है. LPG का 88% हिस्सा घरों में इस्तेमाल होता है. बाकी की 12% गैस कॉमर्शियल यानी होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री वगैरह में काम आता है. भारत अपनी खपत की 60% LPG विदेशों से खरीदता है। बाकी भारतीय रिफाइनरियों में तैयार होती है. अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग के चलते विदेशों से होने वाली LPG सप्लाई प्रभावित हुई है. इसके चलते भारत में LPG की किल्लत देखी जा रही है.

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ईरान जंग से भारत में LPG की सप्लाई कैसे रूकी?

UAE, कतर, सऊदी अरब, कुवैत जैसे खाड़ी देशों से गैस या पेट्रोलियम को भारत आने के लिए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है. ईरान जंग के चलते होर्मुज स्ट्रेट 28 फरवरी से बंद पड़ा है. जंग से पहले इस रूट से रोजाना औसतन 153 शिप्स निकलते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 13 के करीब है. 11 मार्च को शिपिंग मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि फारस की खाड़ी में भारत के झंडे वाले 28 जहाज हैं. अब तक 9 जहाज पहुंच पाए हैं.

रोज कितना पेट्रोल जलाता है भारत

भारत में सालाना करीब 4750 करोड़ लीटर पेट्रोल की खपत होती है. इसका मतलब है कि देश में हर दिन करीब 13 करोड़ लीटर पेट्रोल इस्तेमाल हो जाता है. भारत में डीजल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन है. देश में सालाना करीब 10,700 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है. यानी हर दिन लगभग 29-30 करोड़ लीटर डीजल जल जाता है. यह आंकड़ा पेट्रोल की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक, अभी भारत के पास 70 दिनों का तेल है.

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