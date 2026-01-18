दोस्ती में दरार? गाजा मुद्दे पर अमेरिका के इस कदम से इजरायल नाराज, खुलकर जताई आपत्ति

Middle East News: गाजा के भविष्य और वहां की सुरक्षा निगरानी को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच कूटनीतिक दरार गहरी हो गई है. इजरायल का आरोप है कि इस नई नीति में उसके हितों को दरकिनार किया गया है.

US Israel Relations: गाजा पट्टी में युद्ध के बाद की व्यवस्था और शासन को लेकर अब दो सबसे करीबी सहयोगियों, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव पैदा हो गया है. अमेरिका द्वारा गाजा की निगरानी के लिए बनाई गई एक नई समिति ने इजरायली सरकार को नाराज कर दिया है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस अमेरिकी पहल को इजरायल की सुरक्षा नीतियों के खिलाफ बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है.

हाल ही में व्हाइट हाउस ने गाजा में भविष्य की व्यवस्था देखने के लिए एक गाजा कार्यकारी समिति के गठन की घोषणा की. इजरायल का आरोप है कि इस समिति के गठन से पहले उससे कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया और न ही इसमें इजरायली अधिकारियों को जगह दी गई.

विवाद की जड़ है समिति

इजरायल का मानना है कि गाजा की सुरक्षा और वहां के प्रशासन से जुड़े किसी भी फैसले में उसकी भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह कदम इजरायल की नीतियों के विपरीत है. उन्होंने अपने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से संपर्क कर इस मुद्दे पर इजरायल की कड़ी आपत्ति दर्ज कराएं.

समिति में कौन-कौन शामिल है?

अमेरिका द्वारा गठित इस उच्च स्तरीय समिति में इजरायली सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, हालांकि एक इजरायली व्यवसायी को इसमें जरूर रखा गया है. समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो बेहद करीबी सलाहकार, ब्रिटेन के एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक सेवानिवृत्त अमेरिकी जनरल, पश्चिम एशियाई (मिडल ईस्ट) देशों की सरकारों के कई वरिष्ठ अधिकारी.

नया शासन मॉडल

ट्रंप प्रशासन की योजना के अनुसार, गाजा अब एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है जहां अमेरिकी निगरानी वाले क्षेत्रों में एक फिलिस्तीनी समिति शासन करेगी. इस समिति का नेतृत्व पेशे से इंजीनियर और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के पूर्व अधिकारी अली शात को सौंपा गया है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था की कमान राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस के हाथों में होगी. यह बोर्ड तय करेगा कि गाजा में पुनर्निर्माण और सुरक्षा के काम कैसे होंगे. इजरायल इसी बात से चिंतित है कि उसकी सीमाओं के ठीक बगल में बिना उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी के एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा रहा है.

काहिरा में पहली बैठक

इस विवाद के बीच, शुक्रवार को मिस्र की राजधानी काहिरा में इस नवनियुक्त समिति की पहली बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए अली शात ने गाजा के लोगों को भरोसा दिलाया कि वे वहां के हालातों में सुधार के लिए जल्द ही काम शुरू करेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्ध से तबाह हुए गाजा के पुनर्निर्माण और विस्थापित लोगों के पुनर्वास में कम से कम तीन साल का समय लग सकता है.

बढ़ती कूटनीतिक दरार

इजरायल और अमेरिका के बीच यह टकराव दर्शाता है कि युद्ध के बाद का गाजा कैसा होगा, इस पर दोनों देशों की सोच में बड़ा अंतर है. जहां अमेरिका एक अंतरराष्ट्रीय और फिलिस्तीनी नेतृत्व वाली समिति के जरिए शांति स्थापित करना चाहता है, वहीं इजरायल सुरक्षा के लिहाज से गाजा पर अपना नियंत्रण या कम से कम अपनी मर्जी वाली व्यवस्था चाहता है.

आने वाले दिनों में मार्को रुबियो और इजरायली विदेश मंत्रालय के बीच होने वाली बातचीत से ही साफ होगा कि यह गठबंधन इस संकट का क्या समाधान निकालता है.

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं

