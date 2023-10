Israel Palestine War: PM नेतन्याहू ने खाई कसम, हम मध्य पूर्व को बदलने जा रहे है... अब तक के बड़े अपडेट

Israel Palestine War: इजरायल (Israel) के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने फिलिस्तीनी (Palestine) आतंकवादी समूह हमास (Hamas militants) के साथ इजरायल के युद्ध में “मध्य पूर्व को बदलने” की कसम खाई है. हम अभी नेतन्याहू ने कहा, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं. 42 घंटे से इजरायल का ऑपरेशन Swords of Iron जारी है. बता दें कि हमास के आतंकवादी हमलों में अब तक इजराइल में सैनिकों समेत कम से कम 700 लोग मारे गए हैं और 2,100 से अधिक घायल हुए हैं.

इजरायल की सेना गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रही है. प्रधानमंत्री नेतन्याहू आज इजरायली सैनकों और नागरिकों के बीच पहुंचे और कहा, “मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप दृढ़ रहें, क्योंकि हम मध्य पूर्व को बदलने जा रहे हैं. मैं आपको और निवासियों को गले लगाता हूं. हम सभी आपके साथ हैं और हम उन्हें मजबूती से हराएंगे.”

Between Saturday and Monday morning, over 1,200 targets were hit by Israeli aircraft across the Gaza Strip, including weapons storage and manufacturing sites, command and control centers, rocket launchers and more.

Today we doubled that number. pic.twitter.com/bRxZetbNqP

— Israel Defense Forces (@IDF) October 9, 2023