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Israel Pm Benjamin Netanyahu Rivals Naftali Bennett Yair Lapid Join Hands For Next Election

ईरान से जंग के बीच नेतन्याहू की सत्ता पर मंडराया खतरा, इजरायली PM पद से हटाने के लिए 2 दुश्मनों ने मिलाया हाथ

मर्जर के बाद नफ्ताली बेनेट और येर लैपिड की नई पार्टी का नाम ‘टुगेदर’ रखा गया है. इसकी अगुवाई बेनेट करेंगे. इजरायल में अक्टूबर 2027 में चुनाव होने हैं. माना जा रहा है कि नेतन्याहू इसी साल अक्टूबर में संसद भंग कर जल्द चुनाव करा सकते हैं.

नेतन्याहू का पहला कार्यकाल 1996 – 1999 तक रहा.

ईरान के साथ जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu)की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है. नेतन्याहू के दो दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है. इजरायल के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों नफ्ताली बेनेट (Naftali Bennett) और येर लैपिड (Yair Lapid)ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है. उनका मकसद लंबे समय से सत्ता में रहे नेतन्याहू को हटाना है.

नफ्ताली बेनेट और येर लैपिड एक दूसरे के धुर-विरोधी हैं. लेकिन, सत्ता के लिए वो पहले भी 2021 में साथ आए थे. उन्होंने अलग-अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों को जोड़कर 12 साल से चली आ रही नेतन्याहू की सत्ता गिरा दी थी. अब दोनों नेताओं ने फिर से साथ आने और एक नई पार्टी बनाने का फैसला किया है. इजरायल में अक्टूबर 2027 में चुनाव होने हैं. हालांकि, माना जा रहा है कि नेतन्याहू इसी साल अक्टूबर में संसद भंग कर जल्द चुनाव करा सकते हैं.

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‘टुगेदर’ होगा पार्टी का नाम

मर्जर के बाद नफ्ताली बेनेट और येर लैपिड की नई पार्टी का नाम ‘टुगेदर’ रखा गया है. इसकी अगुवाई बेनेट करेंगे. बेनेट ही प्रधानमंत्री चेहरा भी होंगे. नफ्ताली बेनेट 2022 में चुनाव हारने के बाद राजनीति से दूर हो गए थे.

कैसे गिरी थी बेनेट और येर लैपिड की गठबंधन सरकार?

2021 में हुए समझौते के तहत पहले बेनेट प्रधानमंत्री बने और बाद में लैपिड को यह जिम्मेदारी संभालनी थी. हालांकि, यह सरकार बहुत कम बहुमत पर टिकी थी. सरकार में दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यमार्गी और एक अरब पार्टी शामिल थी. इनकी अलग-अलग विचारधारा वाली इन पार्टियों में सुरक्षा, फिलिस्तीन और बस्तियों जैसे मुद्दों पर सबकी सोच अलग थी, जिससे बार-बार टकराव होता रहा. एक समय ऐसा आया कि बेनेट और लैपिड ने संसद भंग करने का फैसला किया. फिर चुनाव हुए. इस चुनाव में बेनेट और लैपिड की हार हुई. नेतन्याहू की सत्ता में वापसी हो गई. नेतन्याहू की वापसी के बाद से यैर लापिड विपक्षी नेता की भूमिका निभा रहे हैं.

कट्टरपंथी यहूदी की छवि रखते हैं बेनेट

बेनेट की छवि एक कट्टरपंथी यहूदी राष्ट्रवादी नेता की रही है. वे लंबे समय से दक्षिणपंथी राजनीति से जुड़े रहे हैं. फिलिस्तीन मुद्दे पर उनका रुख काफी सख्त माना जाता है. वे वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के समर्थक रहे हैं और फिलिस्तीनी राज्य बनाने के विचार के खिलाफ भी रहे हैं.

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लैपिड धर्मनिरपेक्ष और उदार सोच वाले नेता

बेनेट के उलट, लैपिड को एक धर्मनिरपेक्ष और उदार सोच वाला नेता माना जाता है. उनकी राजनीति ज्यादा व्यावहारिक और संतुलित मानी जाती है.

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ये गठबंधन क्यों जरूरी?

लैपिड के लिए यह गठबंधन बहुत अहम माना जा रहा है. उनकी पार्टी येश अतीद इस समय विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है. फिलहाल संसद में इनकी पार्टी की 24 सीटें हैं. ऐसे में बेनेट के साथ आने से उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है. वहीं, बेनेट के पास केंद्र की राजनीति छोड़कर लैपिड के साथ आने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचा है.

कब-कब PM रहे नेतन्याहू?

बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन उन्होंने बार-बार वापसी करके खुद को इजरायल की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा बना दिया. 1996 से लेकर 2026 तक… उनकी मौजूदगी इजरायल की राजनीति में लगातार बनी रही है. नेतन्याहू का पहला कार्यकाल 1996 – 1999 तक रहा. यह उनका पहला मौका था जब वे प्रधानमंत्री बने. दूसरा कार्यकाल 2009 – 2021 तक रहा. नेतन्याहू का तीसरा कार्यकाल 2022 से शुरू हुआ, जो जारी है.

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