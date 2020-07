यरुशलमः भारत और इजरायल के बीच काफी पुराना रिश्ता रहा है. चाहे सबसे पुरानी सभ्यता को लेकर बात हो या रणनीतिक रूप से इजरायल हमेशा ही भारत के साथ खड़ा रहा है. इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री के बेटे यैर नेतन्याहू ने हिंदुओ से माफी मांगी है. यह माफी उनके एक मीम शेयर करने के बाद आया है. हालांकि इस मीम को शेयर करने के बाद उन्होंने इसपर सफाई भी दी और माफी भी मांगी. Also Read - कोराना की रैपिट टेस्‍ट किट से चंद सेकंड में मिल सकते हैं रिजल्‍ट, मदद करने भारत आई इजराइली टीम

सोशल मीडिया पर 29 वर्षीय यैर नेतन्याहू ने मां दुर्गा की एक तस्वीर शेयर की थी. इनके चेहरे पर लायट बेन अरी का चेहरा लगाया गया था. ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में अरी अभियोजक हैं. ऐसे में यैर ने ट्वीट कर सफाई दी, मैंने एक मीम पेस से मीम साझा किया था. मुझे नहीं पता था कि इस तस्वीर से हिंदू आस्था का कुछ जुड़ाव है. लेकिन मुझे मेरे भारतीय दोस्तों द्वारा जैसे ही इस बात की जानकारी मिली मैंने ट्वीट हटा दिया. इस पोस्ट के लिए मैं माफी मांगता हूं.

I've tweeted a meme from a satirical page, critizing political figures in Israel. I didn't realize the meme also portrayed an image conected to the majestic Hindu faith. As soon as I realised it from comments of our Indian friends, I have removed the tweet. I apologize>>

