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ईरान के साथ जंग से पहले इजरायली PM को हुआ था ये कैंसर, ट्यूमर खत्म करने के लिए लेनी पड़ी रेडिएशन थेरेपी
नेतन्याहू के मुताबिक, दिसंबर 2024 में उनका प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से ऑपरेशन हुआ था. इसके बाद वह रेगुलर चेकअप कराते रहे. 2 महीने पहले फिर से प्रोस्टेट में एक सेंटीमीटर से छोटा एक ट्यूमर मिला, जो शुरुआती स्टेज का मैलिग्नेंट कैंसर था.
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के साथ जंग छेड़ने से पहले एक जानलेवा बीमारी का इलाज करा रहे थे. नेतन्याहू को 2 महीने पहले प्रोस्टेट कैंसर हो गया था. उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी. इजरायली PM ने बताया कि उन्हें ट्यूमर खत्म करने के लिए उन्हें रेडिएशन थेरेपी लेनी पड़ी थी. 76 साल के नेतन्याहू ने कहा कि अब उनका इलाज पूरा हो चुका है. वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं.
इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी बताया कि अपनी मेडिकल रिपोर्ट जारी करने में इस साल जानबूझकर देरी की, ताकि ईरान इसे युद्ध के दौरान इजरायल के खिलाफ प्रचार के तौर पर इस्तेमाल न कर सके.
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कब हुआ था कैंसर?
नेतन्याहू के मुताबिक, दिसंबर 2024 में उनका प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से ऑपरेशन हुआ था. इसके बाद वह रेगुलर चेकअप कराते रहे. 2 महीने पहले फिर से प्रोस्टेट में एक सेंटीमीटर से छोटा एक ट्यूमर मिला, जो शुरुआती स्टेज का मैलिग्नेंट कैंसर था. हालांकि, ये शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैला था. ट्यूमर का पता चलने पर तुरंत इसे खत्म करने के लिए थेरेपी दी गई.
यरूशलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने बताया, “डॉक्टरों ने दो ऑप्शन दिए थे. या तो निगरानी में रखा जाए या इलाज कराकर ट्यूमर हटाया जाए. मैंने इलाज का रास्ता चुना. जब मुझे किसी खतरे की जानकारी समय पर मिलती है, तो मैं तुरंत कार्रवाई करता हूं.”
इलाज के दौरान भी जारी रखा काम
हालांकि, नेतन्याहू इलाज के दौरान भी काम करते रहे. उन्होंने कहा, “मैंने कुछ छोटे-छोटे सेशन लिए, किताब पढ़ी और काम करता रहा. यह अब पीछे छूट चुका है.”
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क्या होता है प्रोस्टेट कैंसर?
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, पुरुषों में फेफड़ों और मुंह के कैंसर के बाद सबसे ज्यादा खतरा प्रोस्टेट कैंसर का होता है. यह बीमारी 50 साल की उम्र के बाद ज्यादा देखी जाती है, लेकिन कुछ मामलों में कम उम्र के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं. दुनिया भर में हर साल करीब 14 लाख लोग प्रोस्टेट कैंसर का शिकार होते हैं.
छठवीं बार इजरायल के प्रधानमंत्री बने हैं नेतन्याहू
बेंजामिन नेतन्याहू ने 29 दिसंबर 2022 को छठवीं बार इजरायल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. इससे पहले वे 1996-1999 और 2009-2021 तक पीएम रह चुके हैं, जो उन्हें इजरायल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला प्रधानमंत्री बनाता है. नेतन्याहू अपने देश में ‘बीबी’ के नाम से मशहूर हैं. नेतन्याहू की लीडरशिप में छह दलों की यह गठबंधन सरकार देश के इतिहास में अब तक की सबसे कट्टरपंथी सरकार है.
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