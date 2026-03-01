  • Hindi
  • World Hindi
  • Israel Pm Netanyahu Claims Signs Iran Supreme Leader Khamenei No Longer Alive Reuters Report

Israel Iran War Update : क्या इजरायली हमलों में मारे गये अयातुल्ला खामेनेई? ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान

बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जानें का दावा किया गया है लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

Published date india.com Updated: March 1, 2026 1:19 AM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Israel Iran War Update : क्या इजरायली हमलों में मारे गये अयातुल्ला खामेनेई? ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान
Iran Supreme Leader news

Israel Iran War News: बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अब शायद जीवित नहीं हैं और इसके कई संकेत सामने आ रहे हैं. हालांकि उन्होंने उनकी मौत की सीधे तौर पर पुष्टि नहीं की. नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और हालिया सैन्य कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है. उनके बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अटकलें और बहस तेज हो गई हैं.

हमलों के बाद बड़ा नुकसान होने का दावा

इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि खामेनेई का परिसर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई वरिष्ठ कमांडर और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े उच्च अधिकारी भी हमलों में मारे गए हैं. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. ईरान की ओर से भी इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है.

देश के नाम संबोधन में दिया संदेश

हमलों के बाद अपने देश के नाम संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और ईरान के नेतृत्व को लेकर बड़े संकेत मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह समय क्षेत्र के भविष्य के लिए अहम साबित हो सकता है. उनके मुताबिक, हालिया सैन्य कार्रवाई का मकसद केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने अपने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

ईरान की जनता से सड़क पर उतरने की अपील

नेतन्याहू ने ईरान की जनता को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा हालात उन्हें “तानाशाही से मुक्ति” दिलाने का मौका दे सकते हैं. उन्होंने इसे “एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर” बताया. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरें और बदलाव के लिए एकजुट हों. उनके अनुसार, अब समय आ गया है कि लोग एक ऐतिहासिक मिशन के लिए साथ आएं और अपने भविष्य का फैसला खुद करें.

हमले जारी रखने का संकेत

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक उसे जरूरी समझा जाएगा. उनका कहना था कि क्षेत्र में खतरे को खत्म करना बेहद जरूरी है. इस बयान के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर हालात और संवेदनशील हो सकते हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.