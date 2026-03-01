Hindi World Hindi

Israel Pm Netanyahu Claims Signs Iran Supreme Leader Khamenei No Longer Alive Reuters Report

Israel Iran War Update : क्या इजरायली हमलों में मारे गये अयातुल्ला खामेनेई? ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान

बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जानें का दावा किया गया है लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

Iran Supreme Leader news

Israel Iran War News: बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अब शायद जीवित नहीं हैं और इसके कई संकेत सामने आ रहे हैं. हालांकि उन्होंने उनकी मौत की सीधे तौर पर पुष्टि नहीं की. नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और हालिया सैन्य कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है. उनके बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अटकलें और बहस तेज हो गई हैं.

हमलों के बाद बड़ा नुकसान होने का दावा

इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि खामेनेई का परिसर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई वरिष्ठ कमांडर और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े उच्च अधिकारी भी हमलों में मारे गए हैं. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. ईरान की ओर से भी इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says, “There were many signs indicating Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei is no longer, without explicitly confirming his death. Khamenei’s compound had been destroyed, and Revolutionary Guard commanders and senior nuclear officials had… pic.twitter.com/foMInQ7OSr — ANI (@ANI) February 28, 2026

देश के नाम संबोधन में दिया संदेश

हमलों के बाद अपने देश के नाम संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और ईरान के नेतृत्व को लेकर बड़े संकेत मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह समय क्षेत्र के भविष्य के लिए अहम साबित हो सकता है. उनके मुताबिक, हालिया सैन्य कार्रवाई का मकसद केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने अपने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

ईरान की जनता से सड़क पर उतरने की अपील

नेतन्याहू ने ईरान की जनता को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा हालात उन्हें “तानाशाही से मुक्ति” दिलाने का मौका दे सकते हैं. उन्होंने इसे “एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर” बताया. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरें और बदलाव के लिए एकजुट हों. उनके अनुसार, अब समय आ गया है कि लोग एक ऐतिहासिक मिशन के लिए साथ आएं और अपने भविष्य का फैसला खुद करें.

हमले जारी रखने का संकेत

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक उसे जरूरी समझा जाएगा. उनका कहना था कि क्षेत्र में खतरे को खत्म करना बेहद जरूरी है. इस बयान के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर हालात और संवेदनशील हो सकते हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है.

Add India.com as a Preferred Source