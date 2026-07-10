इज़राइल ने साझा की खुफिया जानकारी, ईरान ने रची ट्रंप की हत्या की नई साजिश, रिपोर्ट से मचा हड़कंप

अमेरिकी अधिकारी इस इंटेलिजेंस को गंभीरता से ले रहे हैं. ट्रंप की सुरक्षा बढ़ाई गई है, और Air Force One के इस्तेमाल में बदलाव जैसी खबरें सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी बताई जा रही हैं. इज़राइल और अमेरिका दोनों ईरान के खतरे को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं.
नोट: अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या विवरण सार्वजनिक रूप से नहीं आया है. ये रिपोर्ट्स अनाम सूत्रों पर आधारित हैं. ईरान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ऐसी खबरों को वे अक्सर “झूठा प्रचार” बताते रहे हैं. यह घटना मध्य पूर्व में चल रहे तनाव इज़राइल-ईरान, अमेरिका-ईरान को और बढ़ा सकती है.
ईरान 2020 में जनरल कासेम सुलेमानी की अमेरिकी हमले में हत्या का बदला लेने की कसम खा चुका है. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में शोकाकुल लोगों ने “We Will Kill Trump” वाला बैनर दिखाया और नारे लगाए. ट्रंप ने खुद कहा है “वे अमेरिकी नेता यानी मुझे मारना चाहते हैं. मैं उनकी हर लिस्ट में हूँ. अब तक मैं भाग्यशाली रहा हूं, लेकिन यह हमेशा नहीं चल सकता. ये बुरे और बीमार लोग हैं.
ट्रंप और इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हाल में ईरान नीति पर कुछ मतभेद की खबरें आई थीं, लेकिन दोनों नेताओं ने बात की और समन्वय जारी रखने पर सहमति जताई. नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में बताया कि दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच अलग-अलग मोर्चों पर तालमेल बनाए रखने पर सहमति जताई.समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार,बयान में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल के बारे में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और उनके सहयोगियों की टिप्पणियों की गंभीरता का मुद्दा उठाया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि नेतन्याहू किन टिप्पणियों की बात कर रहे थे.
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