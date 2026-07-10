इज़राइल ने साझा की खुफिया जानकारी, ईरान ने रची ट्रंप की हत्या की नई साजिश, रिपोर्ट से मचा हड़कंप

इज़राइल की साझा खुफिया जानकारी के आधार पर दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की नई साजिश रची है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Written by: Farha Fatima
Published: July 10, 2026, 10:29 AM IST
ट्रंप की जान को लेकर अमेरिका में हाई अलर्ट!
ट्रंप की जान को लेकर अमेरिका में हाई अलर्ट!
  • इज़राइल ने अमेरिका के साथ ऐसी खुफिया जानकारी साझा की है जिसमें ट्रंप की हत्या की कथित नई साजिश का दावा किया गया है.
  • रिपोर्टों के अनुसार, ईरान 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की धमकियां देता रहा है.
  • अमेरिकी एजेंसियां इस इनपुट को गंभीरता से लेते हुए ट्रंप की सुरक्षा पर विशेष निगरानी रख रही हैं.
  • फिलहाल इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ईरान की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
इज़राइल ने अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा की है. वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ), CNN, The Hill और अन्य प्रमुख मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक नई योजना का खुलासा हुआ है. इज़राइल ने अमेरिकी अधिकारियों को हाल ही में यह जानकारी दी कि ईरान ने ट्रंप को निशाना बनाने के लिए एक ताज़ा साजिश रची है. cnn.com के मुताबिक, ईरान लंबे समय से ट्रंप के खिलाफ बदला लेने की धमकियां दे रहा है, खासकर 2020 में कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन हमले में हत्या के बाद से ऐसा कहा जा रहा है. ईरान ने इसे “न्याय” के रूप में देखा और बदले की कसम खाई थी.अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. हाल के सैन्य हमलों, Strait of Hormuz में घटनाओं, और संभावित परमाणु वार्ता के बीच. ट्रंप ने हाल ही में NATO समिट से लौटते हुए कहा था कि वह ईरान की “किल लिस्ट” में नंबर 1 पर हैं.

अमेरिका और इज़राइल की प्रतिक्रिया:

अमेरिकी अधिकारी इस इंटेलिजेंस को गंभीरता से ले रहे हैं. ट्रंप की सुरक्षा बढ़ाई गई है, और Air Force One के इस्तेमाल में बदलाव जैसी खबरें सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी बताई जा रही हैं. इज़राइल और अमेरिका दोनों ईरान के खतरे को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं.

नोट: अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या विवरण सार्वजनिक रूप से नहीं आया है. ये रिपोर्ट्स अनाम सूत्रों पर आधारित हैं. ईरान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ऐसी खबरों को वे अक्सर “झूठा प्रचार” बताते रहे हैं. यह घटना मध्य पूर्व में चल रहे तनाव इज़राइल-ईरान, अमेरिका-ईरान को और बढ़ा सकती है.

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ईरान 2020 में जनरल कासेम सुलेमानी की अमेरिकी हमले में हत्या का बदला लेने की कसम खा चुका है. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में शोकाकुल लोगों ने “We Will Kill Trump” वाला बैनर दिखाया और नारे लगाए. ट्रंप ने खुद कहा है “वे अमेरिकी नेता यानी मुझे मारना चाहते हैं. मैं उनकी हर लिस्ट में हूँ. अब तक मैं भाग्यशाली रहा हूं, लेकिन यह हमेशा नहीं चल सकता. ये बुरे और बीमार लोग हैं.

ट्रंप और इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हाल में ईरान नीति पर कुछ मतभेद की खबरें आई थीं, लेकिन दोनों नेताओं ने बात की और समन्वय जारी रखने पर सहमति जताई. नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में बताया कि दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच अलग-अलग मोर्चों पर तालमेल बनाए रखने पर सहमति जताई.समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार,बयान में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल के बारे में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और उनके सहयोगियों की टिप्पणियों की गंभीरता का मुद्दा उठाया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि नेतन्याहू किन टिप्पणियों की बात कर रहे थे.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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