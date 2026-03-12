  • Hindi
Israel Iran War Live: ईरान-हिज्बुल्लाह का इजरायल पर बड़ा हमला, 50 ठिकानों को बनाया निशाना

Israel Iran War Updates: मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल और गहरे हो गए हैं. ईरान की IRGC और हिज्बुल्लाह ने एक साथ मिलकर इजरायल के सैन्य ठिकानों पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला किया है.

Published date india.com Updated: March 12, 2026 7:15 AM IST
By Gaurav Barar
US-Israel vs Iran War Updates: मिडिल ईस्ट की जंग गहरी होती जा रही है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और लेबनान के हिज्बुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े और समन्वित हमलों में से एक को अंजाम दिया है.

IRGC के आधिकारिक बयानों के अनुसार, यह ऑपरेशन लगभग पांच घंटों तक चला, जिसमें मिसाइलों, रॉकेटों और आत्मघाती ड्रोनों की झड़ी लगा दी गई. इस हमले की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजरायल के विभिन्न हिस्सों में 50 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया.

इजरायल पर भीषण हवाई हमला

IRGC ने मुख्य रूप से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया, जबकि हिज्बुल्लाह ने इजरायली सुरक्षा घेरे को भेदने के लिए भारी मात्रा में रॉकेट और अटैक ड्रोन दागे. हमले का विस्तार उत्तरी शहर हाइफा से लेकर व्यावसायिक राजधानी तेल अवीव और दक्षिण में बेर्शेबा तक था. इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने भी इस कोऑर्डिनेटेड मिसाइल अटैक की पुष्टि की है, जिसका प्राथमिक केंद्र मध्य इजरायल के सैन्य ठिकाने थे.

वैश्विक तेल बाजार और ट्रंप की रणनीति

युद्ध की इस आग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, यानी तेल बाजार को झकझोर दिया है. आपूर्ति बाधित होने की आशंका और बढ़ती कीमतों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा रणनीतिक हस्तक्षेप किया है. अमेरिकी प्रशासन ने अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने की ऐतिहासिक मंजूरी दी है.

अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार, यह प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होकर लगभग 120 दिनों तक चलेगी. भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए, अमेरिका अगले एक वर्ष में 200 मिलियन बैरल तेल वापस रिजर्व में भरने की योजना बना रहा है, जो वर्तमान में निकाले जा रहे तेल से 20% अधिक होगा. यह कदम वैश्विक बाजार में स्थिरता लाने और युद्ध के कारण उत्पन्न होने वाली तेल की कमी को रोकने के लिए उठाया गया है.

फारस की खाड़ी में टैंकरों पर हमला

तनाव की आंच अब समुद्र तक पहुंच गई है. फारस की खाड़ी में दो विदेशी तेल टैंकरों, माल्टा के झंडे वाले जेफिरोस और मार्शल आइलैंड्स के सेफसी विष्णु पर घातक हमला हुआ है. इराकी पोर्ट्स कंपनी के अनुसार, इन जहाजों पर विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई. हालांकि 38 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है.

Live Updates

  • Mar 12, 2026 7:15 AM IST

    ईरान के ड्रोन हमले के बाद आज सुबह फायरफाइटर्स ने दुबई क्रीक हार्बर के एक टावर में लगी आग बुझाई. ड्रोन ने पड़ोस में एड्रेस क्रीक हार्बर 2 टावर को टक्कर मारी. अधिकारियों द्वारा जारी की गई एक तस्वीर में बिल्डिंग की दो यूनिट्स को नुकसान दिखा.

  • Mar 12, 2026 6:47 AM IST
    स्विट्जरलैंड ने ईरान में अपना दूतावास बंद कर दिया है. ईरान में स्विट्जरलैंड के राजदूत और 5 दूतावास के स्टाफ लैंड बॉर्डर के जरिए स्विट्जरलैंड लौटे.
  • Mar 12, 2026 6:46 AM IST

    राष्ट्रपति पेजेशकियान ने मौजूदा संकट के लिए सीधे तौर पर इजरायल और अमेरिका की आक्रामक कार्रवाइयों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस युद्ध की शुरुआत ईरान ने नहीं, बल्कि पश्चिमी ताकतों के उकसावे के कारण हुई है.

  • Mar 12, 2026 6:46 AM IST

    मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने शांति बहाली के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन साथ ही युद्ध विराम के लिए कठोर शर्तें भी सामने रखी हैं. रूस और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद पेजेशकियान ने स्पष्ट किया कि ईरान संघर्ष को और बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन समझौता तभी संभव है जब ईरान की गरिमा और अधिकारों की रक्षा हो.

  • Mar 12, 2026 6:45 AM IST

    हमले की गंभीरता को देखते हुए हाइफा, गलीली और गोलान हाइट्स समेत पूरे उत्तरी और मध्य इजरायल में हवाई हमले के सायरन गूंज रहे हैं. इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने आपातकालीन निर्देश जारी करते हुए नागरिकों को तुरंत सुरक्षित बंकरों में शरण लेने के आदेश दिए हैं. आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलों और धमाकों की गूंज के बीच स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है.

  • Mar 12, 2026 6:44 AM IST
    मिडिल ईस्ट से आ रही बड़ी खबर के मुताबिक, इजरायली सेना (IDF) ने पुष्टि की है कि उत्तरी इजरायल पर ईरान और लेबनान की ओर से एक साथ भीषण हमले शुरू हो गए हैं. इस समन्वित हमले में एक तरफ लेबनान स्थित हिज्बुल्लाह ने सीमा पार से रॉकेटों की बौछार कर दी है, तो दूसरी ओर ईरान ने सीधे तौर पर इजरायली ठिकानों की ओर मिसाइलें लॉन्च की हैं.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

