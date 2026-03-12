Hindi World Hindi

Israel Iran War Live: ईरान-हिज्बुल्लाह का इजरायल पर बड़ा हमला, 50 ठिकानों को बनाया निशाना

Israel Iran War Updates: मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल और गहरे हो गए हैं. ईरान की IRGC और हिज्बुल्लाह ने एक साथ मिलकर इजरायल के सैन्य ठिकानों पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला किया है.

US-Israel vs Iran War Updates: मिडिल ईस्ट की जंग गहरी होती जा रही है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और लेबनान के हिज्बुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े और समन्वित हमलों में से एक को अंजाम दिया है.

IRGC के आधिकारिक बयानों के अनुसार, यह ऑपरेशन लगभग पांच घंटों तक चला, जिसमें मिसाइलों, रॉकेटों और आत्मघाती ड्रोनों की झड़ी लगा दी गई. इस हमले की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजरायल के विभिन्न हिस्सों में 50 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया.

इजरायल पर भीषण हवाई हमला

IRGC ने मुख्य रूप से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया, जबकि हिज्बुल्लाह ने इजरायली सुरक्षा घेरे को भेदने के लिए भारी मात्रा में रॉकेट और अटैक ड्रोन दागे. हमले का विस्तार उत्तरी शहर हाइफा से लेकर व्यावसायिक राजधानी तेल अवीव और दक्षिण में बेर्शेबा तक था. इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने भी इस कोऑर्डिनेटेड मिसाइल अटैक की पुष्टि की है, जिसका प्राथमिक केंद्र मध्य इजरायल के सैन्य ठिकाने थे.

वैश्विक तेल बाजार और ट्रंप की रणनीति

युद्ध की इस आग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, यानी तेल बाजार को झकझोर दिया है. आपूर्ति बाधित होने की आशंका और बढ़ती कीमतों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा रणनीतिक हस्तक्षेप किया है. अमेरिकी प्रशासन ने अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने की ऐतिहासिक मंजूरी दी है.

अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार, यह प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होकर लगभग 120 दिनों तक चलेगी. भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए, अमेरिका अगले एक वर्ष में 200 मिलियन बैरल तेल वापस रिजर्व में भरने की योजना बना रहा है, जो वर्तमान में निकाले जा रहे तेल से 20% अधिक होगा. यह कदम वैश्विक बाजार में स्थिरता लाने और युद्ध के कारण उत्पन्न होने वाली तेल की कमी को रोकने के लिए उठाया गया है.

फारस की खाड़ी में टैंकरों पर हमला

तनाव की आंच अब समुद्र तक पहुंच गई है. फारस की खाड़ी में दो विदेशी तेल टैंकरों, माल्टा के झंडे वाले जेफिरोस और मार्शल आइलैंड्स के सेफसी विष्णु पर घातक हमला हुआ है. इराकी पोर्ट्स कंपनी के अनुसार, इन जहाजों पर विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई. हालांकि 38 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है.

