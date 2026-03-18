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Israel Iran War Live: ईरान के टॉप लीडर लारीजानी की मौत, मिसाइल ठिकानों पर अमेरिकी हमला

Israel Iran War Live Update: इजरायल-ईरान युद्ध ने अब एक भयावह रूप ले लिया है. ताजा हवाई हमलों में ईरान के शीर्ष नेता अली लारीजानी की मौत की पुष्टि हुई है, जिससे ईरान की सैन्य शक्ति को गहरा धक्का लगा है.

Published date india.com Updated: March 18, 2026 6:53 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Israel Iran War Live: ईरान के टॉप लीडर लारीजानी की मौत, मिसाइल ठिकानों पर अमेरिकी हमला

Israel Iran War Live: मध्य पूर्व इस समय इतिहास के सबसे भीषण दौर से गुजर रहा है. अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए जा रहे चौतरफा हमलों ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है. पिछले 24 घंटों में युद्ध ने उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब इजरायल ने ईरान के दो सबसे शक्तिशाली स्तंभों को ध्वस्त करने का दावा किया.

कल रात और आज तड़के हुई एयर स्ट्राइक्स में इजरायल ने ईरान के रणनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाया. ईरान ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारीजानी इस हमले में मारे गए हैं. लारीजानी ईरान की सुरक्षा नीतियों के मुख्य योजनाकार माने जाते थे.

इसी हमले में ईरान की कुख्यात पैरामिलिट्री फोर्स बसीज के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल गुलामरेजा सुलैमानी भी मारे गए हैं. इजरायल का दावा है कि इन हाई-प्रोफाइल टारगेट को खत्म करके उन्होंने ईरान की सैन्य कमान को पंगु बना दिया है. ईरान ने इन मौतों को कायरतापूर्ण हमला करार देते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है.

ट्रंप का NATO पर कड़ा प्रहार

इस युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक विस्फोटक बयान सामने आया है. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने NATO सहयोगियों और अन्य मित्र राष्ट्रों पर तीखा हमला बोला. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दशकों से इन देशों की सुरक्षा पर अरबों डॉलर लुटाता रहा, लेकिन जब ईरान के खिलाफ असल जंग की बारी आई, तो ये सहयोगी पीछे हट रहे हैं. यह साझेदारी नहीं, बल्कि एकतरफा रास्ता है.

ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि अब अमेरिका को जापान, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण कोरिया की सैन्य मदद की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने अकेले ही ईरान की सैन्य शक्ति को लगभग समाप्त कर दिया है और बाकी काम वे बिना किसी बाहरी सहायता के पूरा कर लेंगे.

ऊर्जा संकट और तेल अवीव में तबाही

युद्ध का असर अब दुनिया की जेब पर पड़ रहा है. ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाए जाने के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं. अमेरिका में गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं.

जमीनी स्तर पर, ईरान की एक मिसाइल इजरायली सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए तेल अवीव के पास रामत गान इलाके में गिरी, जिसमें एक पुरुष और एक महिला की जान चली गई. वहीं, इजरायल ने दक्षिणी लेबनान और बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमीनी और हवाई हमले तेज कर दिए हैं. तनाव इतना बढ़ गया है कि UAE को अपने कुछ हिस्सों में एयरस्पेस तक बंद करना पड़ा.

भारत के लिए राहत

इस भीषण तनाव के बीच भारत के लिए एक सुकून देने वाली खबर आई है. भारतीय नौसेना की मुस्तैदी के कारण भारत के दो बड़े LPG टैंकर सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं. भारतीय युद्धपोतों की तैनाती और ईरान के साथ कूटनीतिक तालमेल ने इन जहाजों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकालने में मदद की.

युद्ध का भयावह आंकड़ा

अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इस जंग ने भयानक मानवीय त्रासदी पैदा कर दी है. अब तक 2,400 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं.  इनमें 1,444 से ज्यादा नागरिक मारे गए और 18,000 से अधिक घायल हैं.

Live Updates

  • Mar 18, 2026 6:53 AM IST

    ईरानी मीडिया के अनुसार, शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी के बेटे मोर्तेज़ा भी उस हमले में मारे गए, जिसमें खुद अली लारीजानी की जान चली गई थी.

  • Mar 18, 2026 6:51 AM IST

    इराक की राजधानी बगदाद एक बार फिर भीषण धमाके की आवाज से थर्रा उठी है. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, यह विस्फोट उस समय हुआ जब शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ‘ग्रीन जोन’ स्थित अमेरिकी दूतावास को ड्रोन और रॉकेटों के जरिए निशाना बनाया गया. इस घातक हमले के कारण बगदाद में अमेरिकी दूतावास परिसर में भीषण आग लग गई.

  • Mar 18, 2026 6:50 AM IST

    कुवैती सेना की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, देश का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है, जो दुश्मन की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन हमलों का डटकर मुकाबला कर रहा है. सेना ने स्पष्ट किया है कि कुवैत के विभिन्न इलाकों में सुनाई दे रहे भीषण धमाकों की आवाजें दरअसल सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का हिस्सा हैं.

  • Mar 18, 2026 6:49 AM IST

    ईरान ने अपने शीर्ष नेता की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर भारी मिसाइल हमला बोल दिया है. तेल अवीव इस वक्त ईरानी जवाबी कार्रवाई की सीधी जद में है.

  • Mar 18, 2026 6:49 AM IST
    ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी भीषण सैन्य संघर्ष के दौरान, ईरान के कद्दावर और प्रभावशाली नेता अली लारीजानी की मौत की पुष्टि हो गई है.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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