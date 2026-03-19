  • Hindi
  • World Hindi
  • Israel Us Iran War Live Updates Day 20 Operation Epic Fury Global Oil Crisis Impact Ali Larijani Killed Trump Nato Statement
live

Israel Iran War Live: ईरान ने खाड़ी देशों पर बड़े हमले की दी चेतावनी, अब तक 2400 से ज्यादा मौतें

Israel Iran War Live Update: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जंग जारी है. इजरायली और अमेरिकी हमलों ने ईरान के सैन्य ढांचे और नेतृत्व को भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं इसी बीच वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है.

Published date india.com Published: March 19, 2026 6:45 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Israel Iran War Live: ईरान ने खाड़ी देशों पर बड़े हमले की दी चेतावनी, अब तक 2400 से ज्यादा मौतें

Israel Iran War Live: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़ा युद्ध अपने 20वें दिन में प्रवेश कर चुका है. वर्तमान रणनीतिक समीकरणों और जमीनी हकीकत का अवलोकन करें, तो यह स्पष्ट होता जा रहा है कि युद्ध का पलड़ा फिलहाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के पक्ष में झुका हुआ है. अमेरिका के नेतृत्व में संचालित ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान के सैन्य ढांचे को ऐसी चोट पहुंचाई है, जिससे उबरने में उसे दशकों लग सकते हैं.

इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के उस अभेद्य सुरक्षा चक्र को ध्वस्त कर दिया है, जो दशकों से तेहरान की सत्ता का आधार रहा है. युद्ध के शुरुआती दौर में ही ईरान को अपूरणीय क्षति हुई है. सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई समेत ईरान का शीर्ष नेतृत्व और कई महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर इस संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं.

ईरान में भारी तबाही

ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड, भूमिगत कमांड सेंटर और रडार प्रणालियां अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं. हालांकि, सैन्य विशेषज्ञों का एक वर्ग चेतावनी दे रहा है कि युद्ध केवल हथियारों की श्रेष्ठता या मिसाइलों की संख्या से नहीं जीते जाते. असली जीत इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सा देश अंततः अपनी सहनशक्ति और आर्थिक स्थिरता को बरकरार रख पाता है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट

भले ही अमेरिका और इजरायल हवाई हमलों और तकनीकी मोर्चे पर ताकतवर दिख रहे हों, लेकिन इस युद्ध के आर्थिक दुष्परिणाम पूरी दुनिया को डरा रहे हैं. संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 45% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है.

होर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, बंद होने की कगार पर है. इसने 1970 के दशक के बाद का सबसे भीषण ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है. यदि यह मार्ग पूरी तरह ठप होता है, तो वैश्विक सप्लाई चेन चरमरा जाएगी, जिससे अमेरिका सहित दुनिया भर में महंगाई का ऐसा चक्र शुरू होगा जिसे संभालना ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है.

रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईरान को इस युद्ध में बने रहने के लिए अमेरिका को सैन्य रूप से हराने की आवश्यकता नहीं है. ईरान जानता है कि वह सीधे आमने-सामने के युद्ध में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है. तेहरान की कोशिश है कि युद्ध को इतना लंबा खींचा जाए कि वैश्विक बाजार और अमेरिकी जनता खुद युद्ध रोकने के लिए अपनी ही सरकार पर दबाव बनाने लगे.

सहयोगियों की बेरुखी

इस संघर्ष ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनके पारंपरिक पश्चिमी सहयोगियों के बीच एक गहरी खाई भी उजागर कर दी है. जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने इस सैन्य अभियान में अमेरिका को सीधे समर्थन देने या अपनी सेनाएं भेजने से इनकार कर दिया है. सहयोगियों का यह रुख ट्रंप के लिए एक कूटनीतिक झटका माना जा रहा है.

Live Updates

  • Mar 19, 2026 6:51 AM IST

    क़तर ने ईरानी सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों को ‘अवांछित’ घोषित किया. उन्हें 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया.

  • Mar 19, 2026 6:49 AM IST

    ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित पांच प्रमुख तेल संयंत्रों के निकट रहने वाले निवासियों के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है. ईरानी सरकारी मीडिया के माध्यम से जारी इस संदेश में निवासियों से इन क्षेत्रों को तत्काल खाली करने का आग्रह किया गया है. चेतावनी में स्पष्ट रूप से कहा गया है, “बिना किसी देरी के इन इलाकों को तुरंत छोड़ दें और सुरक्षित दूरी पर चले जाएं.”

  • Mar 19, 2026 6:48 AM IST

    ईरान के विशाल पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद तेहरान ने सऊदी अरब और कतर को सीधे तौर पर धमकाया है. ईरान ने चेतावनी दी है कि वह अब जवाबी कार्रवाई के रूप में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कतर के महत्वपूर्ण ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा. पार्स गैस फील्ड दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का हिस्सा है, जिसे ईरान और कतर संयुक्त रूप से साझा करते हैं.

  • Mar 19, 2026 6:47 AM IST

    सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल-सऊद ने स्पष्ट किया है कि ईरान पर रहा-सहा भरोसा अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पड़ोसी देशों के विरुद्ध ईरान की सैन्य कार्रवाई किसी आकस्मिक घटना के बजाय एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा थी, जो मौजूदा हालातों से प्रमाणित होती है.

  • Mar 19, 2026 6:47 AM IST

    प्रिंस फैसल ने तेहरान पर पड़ोसी देशों के साथ सार्थक संवाद से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि समुद्री सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में अब सामूहिक कार्रवाई अनिवार्य है. रियाद में हुई बैठक का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि सभी विदेश मंत्रियों ने एकमत होकर मांग की है कि ईरान अपने सहयोगी समूहों (प्रॉक्सी) को सैन्य व वित्तीय समर्थन देना तुरंत बंद करे.

  • Mar 19, 2026 6:46 AM IST

    सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल-सऊद ने ईरान के उस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें पड़ोसी देशों पर हमलों को अमेरिकी सैन्य ठिकानों की प्रतिक्रिया बताया गया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना किसी भी लिहाज से तर्कसंगत नहीं है और इन सैन्य कार्रवाइयों के गंभीर परिणाम होंगे, जिससे ईरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक अलग-थलग पड़ जाएगा.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.