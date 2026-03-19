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Israel Iran War Live: ईरान ने खाड़ी देशों पर बड़े हमले की दी चेतावनी, अब तक 2400 से ज्यादा मौतें

Israel Iran War Live Update: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जंग जारी है. इजरायली और अमेरिकी हमलों ने ईरान के सैन्य ढांचे और नेतृत्व को भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं इसी बीच वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है.

Israel Iran War Live: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़ा युद्ध अपने 20वें दिन में प्रवेश कर चुका है. वर्तमान रणनीतिक समीकरणों और जमीनी हकीकत का अवलोकन करें, तो यह स्पष्ट होता जा रहा है कि युद्ध का पलड़ा फिलहाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के पक्ष में झुका हुआ है. अमेरिका के नेतृत्व में संचालित ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान के सैन्य ढांचे को ऐसी चोट पहुंचाई है, जिससे उबरने में उसे दशकों लग सकते हैं.

इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के उस अभेद्य सुरक्षा चक्र को ध्वस्त कर दिया है, जो दशकों से तेहरान की सत्ता का आधार रहा है. युद्ध के शुरुआती दौर में ही ईरान को अपूरणीय क्षति हुई है. सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई समेत ईरान का शीर्ष नेतृत्व और कई महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर इस संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं.

ईरान में भारी तबाही

ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड, भूमिगत कमांड सेंटर और रडार प्रणालियां अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं. हालांकि, सैन्य विशेषज्ञों का एक वर्ग चेतावनी दे रहा है कि युद्ध केवल हथियारों की श्रेष्ठता या मिसाइलों की संख्या से नहीं जीते जाते. असली जीत इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सा देश अंततः अपनी सहनशक्ति और आर्थिक स्थिरता को बरकरार रख पाता है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट

भले ही अमेरिका और इजरायल हवाई हमलों और तकनीकी मोर्चे पर ताकतवर दिख रहे हों, लेकिन इस युद्ध के आर्थिक दुष्परिणाम पूरी दुनिया को डरा रहे हैं. संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 45% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है.

होर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, बंद होने की कगार पर है. इसने 1970 के दशक के बाद का सबसे भीषण ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है. यदि यह मार्ग पूरी तरह ठप होता है, तो वैश्विक सप्लाई चेन चरमरा जाएगी, जिससे अमेरिका सहित दुनिया भर में महंगाई का ऐसा चक्र शुरू होगा जिसे संभालना ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है.

रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईरान को इस युद्ध में बने रहने के लिए अमेरिका को सैन्य रूप से हराने की आवश्यकता नहीं है. ईरान जानता है कि वह सीधे आमने-सामने के युद्ध में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है. तेहरान की कोशिश है कि युद्ध को इतना लंबा खींचा जाए कि वैश्विक बाजार और अमेरिकी जनता खुद युद्ध रोकने के लिए अपनी ही सरकार पर दबाव बनाने लगे.

सहयोगियों की बेरुखी

इस संघर्ष ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनके पारंपरिक पश्चिमी सहयोगियों के बीच एक गहरी खाई भी उजागर कर दी है. जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने इस सैन्य अभियान में अमेरिका को सीधे समर्थन देने या अपनी सेनाएं भेजने से इनकार कर दिया है. सहयोगियों का यह रुख ट्रंप के लिए एक कूटनीतिक झटका माना जा रहा है.

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