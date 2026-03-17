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Israel Iran War Live: बगदाद में US एम्बेसी पर ड्रोन हमला, IRGC ने इजरायल में भी कई ठिकानों पर दागे रॉकेट

Israel Iran War Live Update: मध्य पूर्व में जारी इजरायल-ईरान युद्ध आज 18वें दिन में प्रवेश कर गया है और संघर्ष की तीव्रता अब पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है.

Published date india.com Published: March 17, 2026 7:31 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Israel Iran War Live: बगदाद में US एम्बेसी पर ड्रोन हमला, IRGC ने इजरायल में भी कई ठिकानों पर दागे रॉकेट

Israel US Iran War Live Update: अमेरिका-इजरायल और ईरान का युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. आज जंग का 18वां दिन है और हालात नियंत्रण से बाहर होते दिख रहे हैं. ईरान ने पहली बार अपनी सबसे उन्नत सेज्जिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर इजरायल को दहला दिया है, वहीं इजरायल और अमेरिका ने ईरान की सैन्य कमर तोड़ने का दावा किया है.

ईरान ने इजरायल के रक्षा तंत्र आयरन डोम को चुनौती देने के लिए पहली बार सेज्जिल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है. रक्षा विशेषज्ञों के बीच इसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊंचाई पर जाकर अपनी दिशा बदलने में सक्षम है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव हो जाता है.

कई इमारतों और वाहनों को नुकसान

यह सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल 2,000 से 2,500 किलोमीटर तक वार कर सकती है. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने इसे तेल अवीव और मध्य इजरायल के सैन्य ठिकानों पर दागा. हमलों में कई इमारतों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है, हालांकि अभी तक मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

इजरायल का जवाबी पलटवार

इजरायली वायुसेना ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के भीतर तबाही मचा रखी है. तेहरान, हमदान और इस्फहान जैसे शहरों में स्थित ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने घोषणा की है कि ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता अब पूरी तरह ध्वस्त हो गई है.

इजरायल की चेतावनी

इजरायल के प्रवक्ता ने साफ किया है कि अभी ईरान में हजारों टारगेट बाकी हैं और यह सैन्य अभियान कम से कम 3 सप्ताह और चलेगा. इस बीच, गाजा पट्टी में भी इजरायली हमले जारी हैं, जिनमें सैकड़ों निर्दोषों की जान गई है.

दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला

जंग की आग अब इजरायल-ईरान से निकलकर खाड़ी देशों तक पहुंच गई है. ईरान उन देशों को निशाना बना रहा है जहां अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन अटैक हुआ, जिससे एक फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई. सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट की सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गईं और आसपास की टनल और सड़कें बंद कर दी गईं.

ईरान ने यूएई को सीधी धमकी दी है कि यदि उनके देश का उपयोग अमेरिकी हमलों के लिए किया गया, तो अंजाम बुरा होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान सैन्य रूप से हार चुका है और अब वह समझौते की मेज पर आना चाहता है.

ट्रंप ने दुनिया से की अपील

ट्रंप ने दुनिया से अपील की है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने में मदद करें, क्योंकि यहां से चीन का 90% तेल गुजरता है. उन्होंने नाटो और ब्रिटेन को भी चेतावनी दी कि यदि वे इस युद्ध में साथ नहीं आए, तो भविष्य अंधकारमय होगा. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि जब तक हमले नहीं रुकते, कोई सीजफायर नहीं होगा.

इस जंग ने दुनिया की अर्थव्यवस्था और मानवता को हिला कर रख दिया है. लेबनान में इजरायली हमलों के कारण 8 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं. अब तक कुल 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे बड़ी संख्या ईरानियों की है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं. भारत समेत कई देशों में रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल की किल्लत शुरू हो गई है.

Live Updates

  • Mar 17, 2026 7:36 AM IST

    दुबई प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर में सुनाई दीं धमाकों की आवाज़ें दरअसल सुरक्षा बलों द्वारा दुश्मन के मिसाइल-ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराने की कार्रवाई का परिणाम हैं. मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान अब कई खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है, जिससे युद्ध की स्थिति और गंभीर हो गई है.

  • Mar 17, 2026 7:36 AM IST

    संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, उनकी वायु रक्षा प्रणाली ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों और ड्रोन का डटकर मुकाबला कर रही है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इन खतरों को हवा में ही नष्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हैं.

  • Mar 17, 2026 7:35 AM IST

    IRGC के अनुसार, इजरायल के कमांड, कंट्रोल और मिसाइल डिफेंस केंद्रों को निशाना बनाया गया. साथ ही, कतर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने अल-उदीद पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने की बात कही गई है.

  • Mar 17, 2026 7:35 AM IST

    ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का दावा है कि उसने इजरायल और कतर के अल-उदीद एयर बेस पर हमले किए हैं.

  • Mar 17, 2026 7:34 AM IST

    उत्तरी तेहरान में कई शक्तिशाली विस्फोटों की गूज सुनाई दी है. खबरों के मुताबिक, ये धमाके सादाबाद पैलेस परिसर के बिल्कुल पास हुए हैं. हालांकि विस्फोटों का मुख्य कारण अभी साफ नहीं है, लेकिन ये पूर्व शाही महल के बेहद करीब हुए हैं. इससे पहले खराज, शाहरीयार और शिराज़ जैसे क्षेत्रों में भी हवाई हमलों की खबरें मिली थीं. ये नई घटना सोमवार को मध्य तेहरान पर हुए भीषण हमलों के ठीक बाद सामने आई है.

  • Mar 17, 2026 7:34 AM IST

    बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास के पास ड्रोन अटैक के बाद जोरदार विस्फोट की जानकारी मिली है. सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच में ही मार गिराया. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इस सैन्य कार्रवाई के दौरान इराक की राजधानी के ग्रीन जोन में धमाकों की गूंज सुनी गई.

  • Mar 17, 2026 7:33 AM IST

    ईरान के बढ़ते हमलों को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने एहतियात के तौर पर अपना एयरस्पेस अस्थाई रूप से बंद कर दिया है. यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक, यह निर्णय विमानों, यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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