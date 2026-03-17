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Israel Iran War Live: बगदाद में US एम्बेसी पर ड्रोन हमला, IRGC ने इजरायल में भी कई ठिकानों पर दागे रॉकेट

Israel Iran War Live Update: मध्य पूर्व में जारी इजरायल-ईरान युद्ध आज 18वें दिन में प्रवेश कर गया है और संघर्ष की तीव्रता अब पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है.

Israel US Iran War Live Update: अमेरिका-इजरायल और ईरान का युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. आज जंग का 18वां दिन है और हालात नियंत्रण से बाहर होते दिख रहे हैं. ईरान ने पहली बार अपनी सबसे उन्नत सेज्जिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर इजरायल को दहला दिया है, वहीं इजरायल और अमेरिका ने ईरान की सैन्य कमर तोड़ने का दावा किया है.

ईरान ने इजरायल के रक्षा तंत्र आयरन डोम को चुनौती देने के लिए पहली बार सेज्जिल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है. रक्षा विशेषज्ञों के बीच इसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊंचाई पर जाकर अपनी दिशा बदलने में सक्षम है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव हो जाता है.

कई इमारतों और वाहनों को नुकसान

यह सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल 2,000 से 2,500 किलोमीटर तक वार कर सकती है. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने इसे तेल अवीव और मध्य इजरायल के सैन्य ठिकानों पर दागा. हमलों में कई इमारतों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है, हालांकि अभी तक मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

इजरायल का जवाबी पलटवार

इजरायली वायुसेना ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के भीतर तबाही मचा रखी है. तेहरान, हमदान और इस्फहान जैसे शहरों में स्थित ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने घोषणा की है कि ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता अब पूरी तरह ध्वस्त हो गई है.

इजरायल की चेतावनी

इजरायल के प्रवक्ता ने साफ किया है कि अभी ईरान में हजारों टारगेट बाकी हैं और यह सैन्य अभियान कम से कम 3 सप्ताह और चलेगा. इस बीच, गाजा पट्टी में भी इजरायली हमले जारी हैं, जिनमें सैकड़ों निर्दोषों की जान गई है.

दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला

जंग की आग अब इजरायल-ईरान से निकलकर खाड़ी देशों तक पहुंच गई है. ईरान उन देशों को निशाना बना रहा है जहां अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन अटैक हुआ, जिससे एक फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई. सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट की सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गईं और आसपास की टनल और सड़कें बंद कर दी गईं.

ईरान ने यूएई को सीधी धमकी दी है कि यदि उनके देश का उपयोग अमेरिकी हमलों के लिए किया गया, तो अंजाम बुरा होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान सैन्य रूप से हार चुका है और अब वह समझौते की मेज पर आना चाहता है.

ट्रंप ने दुनिया से की अपील

ट्रंप ने दुनिया से अपील की है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने में मदद करें, क्योंकि यहां से चीन का 90% तेल गुजरता है. उन्होंने नाटो और ब्रिटेन को भी चेतावनी दी कि यदि वे इस युद्ध में साथ नहीं आए, तो भविष्य अंधकारमय होगा. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि जब तक हमले नहीं रुकते, कोई सीजफायर नहीं होगा.

इस जंग ने दुनिया की अर्थव्यवस्था और मानवता को हिला कर रख दिया है. लेबनान में इजरायली हमलों के कारण 8 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं. अब तक कुल 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे बड़ी संख्या ईरानियों की है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं. भारत समेत कई देशों में रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल की किल्लत शुरू हो गई है.

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