यरूशलम: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना ‘बहुत अच्छा दोस्त’ बताते हुए उन्हें और देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देते हुए कहा, ‘‘आपके पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है.’’ Also Read - पूर्ण रूप से पीछे हटने को लेकर चीन से गंभीरता से काम करने की उम्मीद: भारत

इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ट्वीट में कहा, ‘‘मेरे बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अतुल्य भारत के सभी लोगों को आनंदित करने वाले स्वतंत्रता दिवस की बधाई. आपके पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है.’’ Also Read - स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जगमग हुई दिल्‍ली, समारोह की सुरक्षा और इंतजामों की खास बातें

उन्होंने सब्बात शुरू होने से ऐन पहले यह ट्वीट किया जब इस यहूदी देश में सरकारी कामकाज आमतौर पर रुक जाता है. सब्बात यहूदी धर्म का अवकाश का दिन है और सप्ताह का सातवां दिन है. नेतन्याहू ने हिंदी में लिखा, ‘‘स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.’’ Also Read - Independence Day 2020: कौन हैं चार साल में सातवां वीरता पदक पाने वाले CRPF अधिकारी नरेश, कश्मीर में करते हैं ड्यूटी

ट्वीट में मोदी और नेतन्याहू की एक तस्वीर भी डाली गयी.

Wishing my very good friend @PMOIndia @narendramodi and all the people of #IncredibleIndia a joyful #IndiaIndependenceDay.

You have so much to be proud of.

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

🇮🇱🤝🇮🇳 pic.twitter.com/vNfiJICMbn

— PM of Israel (@IsraeliPM) August 14, 2020