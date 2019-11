यरुशलम: इजराइल के महाधिवक्ता ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के तीन मामलों में आरोप तय किए हैं. इससे इजराइल की पहले से ही डांवाडोल चल रही राजनीतिक व्यवस्था को और झटका लग सकता है और सत्ता पर नेतन्याहू की पकड़ ढीली पड़ सकती है.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu indicted on fraud, breach of trust and bribery: reports news agency AFP quoting Israeli Justice Ministry. (File pic) pic.twitter.com/bf4GgFi55t

— ANI (@ANI) November 21, 2019