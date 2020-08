गाजा सिटी: इजराइल सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र से विस्फोटक गुब्बारे छोड़े जाने पर जवाबी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को सुबह गाजा पट्टी के चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए. इजराइल सेना ने यह जानकारी दी. Also Read - चीन के साथ तनाव के बीच सेना का बड़ा कदम, इजराइल से खरीदे ड्रोन को लेजर-गाइडेड मिसाइलों से लैस करेगा भारत

इज़राइल ने गुरुवार को कहा कि उसने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तब निशाना जब फिलिस्तीनी एनक्लेव में आतंकवादियों ने दक्षिणी इज़राइल में विस्फोटक गुब्बारे लॉन्च किए.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सेना के हवाले से बताया कि इजरायली युद्धक जेट विमानों और टैंकों द्वारा रात भर हमले किए गए.

