UN ने हमास से बंधकों को रिहा करने की अपील की, इजरायल से भी कही ये बात

Isreal-Hamas War: मिडिल ईस्ट में इजरायल (Israel) और फिलिस्तीनी संगठन हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर से जारी जंग का आज यानी सोमवार, 16 अक्टूबर को दसवां दिन है. इजरायल और हमास दोनों की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं. एक तरफ जहां हमास इजरायल पर लगातार अटैक कर रहा है वहीं, अब लेबनान से हिजबुल्लाह Israel पर हमला कर रहा है. हालांकि इजरायली सेना भी इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं. इस बीच, हमास-इजरायल जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर टिप्पाणी की है. उन्होनें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया और इजरायल और हमास से अपील की. उन्होंने पोस्ट किया, “हमास से मेरी अपील है कि वह बंधकों को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा करें. उधर इजरायल के लिए एंटोनियो ने कहा कि, इजरायल गाजा में नागरिकों की सहायता के लिए खाने-पीने का प्रबंध करें.

UN प्रमुख ने एक बयान में कहा, “इन दोनों उद्देश्यों में से हर एक अपने आप में वैध है. उन्हें सौदेबाजी का साधन नहीं बनना चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए क्योंकि यह सही काम है.” उन्होंने कहा, गाजा में पानी, बिजली की कमी हो रही है, इसके साथ ही अन्य आवश्यक चीजों की आपूर्ति में भी कमी आ रही है. ऐसे में एंटोनियो ने इजरायल से अपील की है कि वह गाजा में नागरिकों की सहायता के लिए खाने-पीने का प्रबंध करें.

As we are on the verge of the abyss in the Middle East, I have two humanitarian appeals:

To Hamas, the hostages must be immediately released without conditions.

To Israel, rapid & unimpeded access for humanitarian aid must be granted for the sake of the civilians in Gaza.

— António Guterres (@antonioguterres) October 15, 2023