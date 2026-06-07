अंतरिक्ष में आई आफत! स्पेस स्टेशन में आई गड़बड़ी, NASA के फूले हाथ-पैर; जानिए पूरी डिटेल

Space News: इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर उस समय चिंता बढ़ गई जब एक मॉड्यूल में हो रहा हवा का रिसाव अचानक पहले से दोगुना हो गया. यह रिसाव रूसी ज्वेज्दा सर्विस मॉड्यूल में पाया गया. स्थिति को गंभीर मानते हुए NASA ने तुरंत सुरक्षा कदम उठाए. बताया गया कि रिसाव की दर बढ़ने के बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को संभावित आपातकाल के लिए तैयार रहने को कहा.
रिसाव बढ़ने की जानकारी मिलने के बाद NASA ने अपने पांच अंतरिक्ष यात्रियों को एहतियात के तौर पर स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में भेज दिया. यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो अंतरिक्ष यात्रियों को तुरंत सुरक्षित निकाला जा सके. करीब दो घंटे तक हाई-अलर्ट की स्थिति बनी रही. इस दौरान मिशन कंट्रोल लगातार हालात पर नजर रखे हुए था. बाद में स्थिति नियंत्रण में आने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को वापस स्टेशन में लौटने की अनुमति दी गई.
मामला तब और गंभीर हो गया जब रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने दरार तक पहुंचने और उसकी मरम्मत के लिए आरी इस्तेमाल करने की योजना बनाई. NASA ने इस तरीके पर कड़ा विरोध जताया. एजेंसी का मानना था कि स्पेस स्टेशन जैसे संवेदनशील ढांचे में आरी का उपयोग जोखिम बढ़ा सकता है. इससे स्टेशन के दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचने की आशंका थी.
जानकारी के अनुसार, ज्वेज्दा मॉड्यूल में पहले से एयर लीक की समस्या मौजूद थी. लेकिन हाल ही में रिसाव की मात्रा बढ़ गई, जिससे NASA की चिंता बढ़ी. रूसी स्पेस एजेंसी ने बताया कि मॉड्यूल में दो अलग-अलग जगहों पर रिसाव मिला था. इनमें से एक को बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरे पर काम जारी है. फिलहाल दोनों एजेंसियां मिलकर ऐसी तकनीक तलाश रही हैं जिससे सुरक्षित तरीके से मरम्मत की जा सके.
NASA और रूसी स्पेस एजेंसी Roscosmos ने साफ किया है कि इस समय ISS और वहां मौजूद सातों अंतरिक्ष यात्रियों पर कोई तात्कालिक खतरा नहीं है. फिर भी स्टेशन की लगातार निगरानी की जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिक्ष में छोटे तकनीकी बदलाव भी बड़े खतरे में बदल सकते हैं, इसलिए हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जाता है. यह घटना दिखाती है कि अंतरिक्ष मिशनों में सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है और अलग-अलग देशों की एजेंसियों को मिलकर काम करना कितना जरूरी है.
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