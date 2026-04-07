  • Hindi
  • World Hindi
  • Istanbul Israeli Consulate Gun Attack 3 Attackers Killed In Encounter

तुर्किए में इजरायली कॉन्सुलेट के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, मुठभेड़ में 3 हमलावर ढेर, इलाके में मचा हड़कंप

तुर्किए के इस्तांबुल शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है, यहां इजरायली कॉन्सुलेट

Published date india.com Published: April 7, 2026 4:22 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
तुर्किए में इजरायली कॉन्सुलेट के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, मुठभेड़ में 3 हमलावर ढेर, इलाके में मचा हड़कंप

तुर्किए के इस्तांबुल शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है, यहां इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर अचानक गोलीबारी की घटना हुई. यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कॉन्सुलेट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.