By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
तुर्किए में इजरायली कॉन्सुलेट के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, मुठभेड़ में 3 हमलावर ढेर, इलाके में मचा हड़कंप
तुर्किए के इस्तांबुल शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है, यहां इजरायली कॉन्सुलेट
तुर्किए के इस्तांबुल शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है, यहां इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर अचानक गोलीबारी की घटना हुई. यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कॉन्सुलेट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें