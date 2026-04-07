Hindi World Hindi

Istanbul Israeli Consulate Gun Attack 3 Attackers Killed In Encounter

तुर्किए में इजरायली कॉन्सुलेट के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, मुठभेड़ में 3 हमलावर ढेर, इलाके में मचा हड़कंप

तुर्किए के इस्तांबुल शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है, यहां इजरायली कॉन्सुलेट

तुर्किए के इस्तांबुल शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है, यहां इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर अचानक गोलीबारी की घटना हुई. यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कॉन्सुलेट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.