Nepal Flash Floods: 'ऐसा लगा भूकंप आया और फिर...', हादसे का मंजर बयां करते अब भी कांप रही लोगों की जुबां

Nepal Flash Floods: नेपाल के रसुवा इलाके में आए भीषण ‘जल प्रलय’ में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं. सैकड़ों परिवारों ने अपनों को खोया है. 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं. भारत के 288 लोगों का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है. भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. MEA ने बताया कि इनमें से ज्यादातर लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे. हादसे में जिंदा बचे लोग तबाही को याद करते हुए कांप जा रहे हैं. किसी ने अपने बच्चों को खोया तो किसी की पत्नी लापता है.
गिरी लाल के पास अब सिर्फ उनकी पत्नी और बच्चों की यादें ही बची रह गई हैं. आपदा की चपेट में आए पीड़ितों में 38 साल के गिरी लाल भी शामिल हैं. आपदा इतनी तेजी से आई कि पल भर में विनाश का मंजर छा गया. ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो. इस अचानक आई बाढ़ में गिरी लाल का पूरा परिवार उजड़ गया. उन्होंने अपनी पत्नी, 2 बेटे और दो बेटियों को हमेशा के लिए खो दिया. स्थानीय कचरा प्रबंधन कार्यालय में ट्रक चलाने वाले गिरी लाल का अब तिमुरे से 160 किलोमीटर दूर काठमांडू के सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.
हाल के वर्षों में यह सबसे बड़ी आपदाओं में से एक मानी जा रही है. बचावकर्मी इस आपदा में लापता हुए सैकड़ों लोगों को तलाश करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं. अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. नदी के ऊपरी हिस्से में बर्फ और चट्टानों के मलबे का भारी भरकम हिस्सा गिरने से भोटे कोशी नदी की सहायक नदी ल्हेंदे का मार्ग बाधित हो गया और मलबे के साथ पानी का तेज बहाव नीचे की ओर आया. बाढ़ ने सबसे पहले नेपाल-तिब्बत सीमा के पास स्थित रसुवा जिले को अपनी चपेट में लिया और फिर इसने अन्य जिलों में भी तबाही मचाई.
#WATCH | Visuals of devastation and destruction immediately after a flash flood struck the Rasuwagadhi area in Nepal yesterday
ANI had lost contact with its news team from the affected district, which sent in the visuals after bandwidth was established in the area today pic.twitter.com/fS5AJn3CES
— ANI (@ANI) August 27, 2026
भरतपुर अस्पताल के आपातकालीन केंद्र के बाहर खड़ी लिपा सपकोटा अपने भाई साबी की तस्वीर लिए थीं. उन्होंने कहा, ‘हम लोगों को उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने उन्हें देखा है.’ साबी बुधवार सुबह से लापता है. सपकोटा ने ‘सेतोपति डॉट कॉम’ समाचार पोर्टल को बताया, ‘वहां कुछ शव थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें पहचानना आसान नहीं था.’
A massive flash flood hit the Nepal-Tibet border, damaging roads and bridges.
– Tragically, 8 people died, while 384 travelers including 105 Indian tourists—are missing. Intense rescue operations are underway. pic.twitter.com/HTMKbdpKYi
— Info Room (@InfoR00M) August 26, 2026
एक और चश्मदीद ने ‘नेपाल न्यूज’ वेब पोर्टल को बताया, ‘मैं आज सुबह घर पर था. सुबह करीब 8 बजकर 40 मिनट पर मैं नाश्ता कर रहा था तभी खबर मिली की तिमुरे में बाढ़ आ गई है. मैंने लोगों को कहते सुना, ‘तिमुरे पूरी तरह बर्बाद हो गया. वहां अब कुछ नहीं बचा है.’ उन्होंने कहा, ‘ऐसा लगा मानो भूकंप आया हो. उस वक्त यह समझ पाना असंभव था कि क्या हो रहा है. हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते पूरे के पूरे बाजार और बस्ती को बाढ़ ने लील लिया.’ बाढ़ से मुख्य रूप से मध्य नेपाल में 35 पुल, 45 झूला पुल और लगभग 40 किलोमीटर पक्की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गईं.
नेपाल सरकार ने भीषण बाढ़ से हुए नुकसान से निपटने के लिए तुरंत 20 अरब नेपाली रुपये (1,250 करोड़) जुटाने का फैसला किया है. यह रकम प्रधानमंत्री राहत कोष, गृह मंत्रालय और दूसरे स्रोतों से जरूरत के मुताबिक उपलब्ध कराई जाएगी. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बालेन सरकार विश्व बैंक से करीब 25 अरब नेपाली रुपये (1,562.5 करोड़) की मदद लेने की तैयारी कर रही है.
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