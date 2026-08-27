EnglishHindi

Nepal Flash Floods: 'ऐसा लगा भूकंप आया और फिर...', हादसे का मंजर बयां करते अब भी कांप रही लोगों की जुबां

Nepal Flash Floods: नेपाल में आए जल प्रलय में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 1500 से ज्यादा लापता हैं. भारत के 288 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: August 27, 2026, 5:58 PM IST
Nepal Flash Floods
Nepal Flash Floods: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 1500 से ज्यादा अब भी लापता हैं.

Nepal Flash Floods: नेपाल के रसुवा इलाके में आए भीषण ‘जल प्रलय’ में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं. सैकड़ों परिवारों ने अपनों को खोया है. 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं. भारत के 288 लोगों का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है. भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. MEA ने बताया कि इनमें से ज्यादातर लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे. हादसे में जिंदा बचे लोग तबाही को याद करते हुए कांप जा रहे हैं. किसी ने अपने बच्चों को खोया तो किसी की पत्नी लापता है.

उजड़ गया पूरा परिवार

गिरी लाल के पास अब सिर्फ उनकी पत्नी और बच्चों की यादें ही बची रह गई हैं. आपदा की चपेट में आए पीड़ितों में 38 साल के गिरी लाल भी शामिल हैं. आपदा इतनी तेजी से आई कि पल भर में विनाश का मंजर छा गया. ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो. इस अचानक आई बाढ़ में गिरी लाल का पूरा परिवार उजड़ गया. उन्होंने अपनी पत्नी, 2 बेटे और दो बेटियों को हमेशा के लिए खो दिया. स्थानीय कचरा प्रबंधन कार्यालय में ट्रक चलाने वाले गिरी लाल का अब तिमुरे से 160 किलोमीटर दूर काठमांडू के सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

और पढ़ें: बाढ़ के बाद अब नेपाल पर मंडरा रहा 'महाखतरा', फटने को तैयार इस झील का पानी, अगले 72 घंटे भारी

हाल के वर्षों की सबसे बड़ी आपदा

हाल के वर्षों में यह सबसे बड़ी आपदाओं में से एक मानी जा रही है. बचावकर्मी इस आपदा में लापता हुए सैकड़ों लोगों को तलाश करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं. अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. नदी के ऊपरी हिस्से में बर्फ और चट्टानों के मलबे का भारी भरकम हिस्सा गिरने से भोटे कोशी नदी की सहायक नदी ल्हेंदे का मार्ग बाधित हो गया और मलबे के साथ पानी का तेज बहाव नीचे की ओर आया. बाढ़ ने सबसे पहले नेपाल-तिब्बत सीमा के पास स्थित रसुवा जिले को अपनी चपेट में लिया और फिर इसने अन्य जिलों में भी तबाही मचाई.

भाई साबी को ढ़ूंढ़ रही लिपा

भरतपुर अस्पताल के आपातकालीन केंद्र के बाहर खड़ी लिपा सपकोटा अपने भाई साबी की तस्वीर लिए थीं. उन्होंने कहा, ‘हम लोगों को उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने उन्हें देखा है.’ साबी बुधवार सुबह से लापता है. सपकोटा ने ‘सेतोपति डॉट कॉम’ समाचार पोर्टल को बताया, ‘वहां कुछ शव थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें पहचानना आसान नहीं था.’

‘ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो’

एक और चश्मदीद ने ‘नेपाल न्यूज’ वेब पोर्टल को बताया, ‘मैं आज सुबह घर पर था. सुबह करीब 8 बजकर 40 मिनट पर मैं नाश्ता कर रहा था तभी खबर मिली की तिमुरे में बाढ़ आ गई है. मैंने लोगों को कहते सुना, ‘तिमुरे पूरी तरह बर्बाद हो गया. वहां अब कुछ नहीं बचा है.’ उन्होंने कहा, ‘ऐसा लगा मानो भूकंप आया हो. उस वक्त यह समझ पाना असंभव था कि क्या हो रहा है. हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते पूरे के पूरे बाजार और बस्ती को बाढ़ ने लील लिया.’ बाढ़ से मुख्य रूप से मध्य नेपाल में 35 पुल, 45 झूला पुल और लगभग 40 किलोमीटर पक्की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गईं.

नेपाल ने 20 अरब रुपये जुटाए

नेपाल सरकार ने भीषण बाढ़ से हुए नुकसान से निपटने के लिए तुरंत 20 अरब नेपाली रुपये (1,250 करोड़) जुटाने का फैसला किया है. यह रकम प्रधानमंत्री राहत कोष, गृह मंत्रालय और दूसरे स्रोतों से जरूरत के मुताबिक उपलब्ध कराई जाएगी. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बालेन सरकार विश्व बैंक से करीब 25 अरब नेपाली रुपये (1,562.5 करोड़) की मदद लेने की तैयारी कर रही है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.