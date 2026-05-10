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'गंदे पानी' को बदल देगा उर्वरक में, वैज्ञानिकों ने बनाया कमाल का सुपर क्रिस्टल
Dirty Water Fertilizer: यह क्रिस्टल दूषित पानी से नाइट्रेट प्रदूषण को अमोनिया में बदल सकता है, जो यूरिया उर्वरक का आधार रासायनिक घटक है.
Dirty Water Fertilizer: चीन के वैज्ञानिकों की टीम ने दूषित जल के खेती में इस्तेमाल का तरीका खोज निकाला है. वैज्ञानिकों ने एक सुपर क्रिस्टल बनाया है, जो कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट जल से नाइट्रेट प्रदूषण को अमोनिया में बदल देता है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अमोनिया यूरिया उर्वरक का आधार रासायनिक घटक है. इस तरह दूषित जल से उर्वरक बनाने में मदद मिलती है. शोधकर्ताओं के मुताबिक, नया सुपर क्रिस्टल पारंपरिक उत्प्रेरकों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक दक्षता के साथ दूषित जल से उर्वरक बनाने का काम कर सकता है.
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तकनीक को समझें
यह नवाचार दोहरे परमाणु उत्प्रेरकों (डीएसी) पर केंद्रित है. अपने एकल-परमाणु समकक्षों के विपरीत, डीएसी में दो आसन्न धातु परमाणु होते हैं जो जटिल, अभिक्रियाओं को संचालित करने के लिए एक साथ कार्य कर सकते हैं.जैसे कि नाइट्रेट को अमोनिया में बदलना या कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तित करना.
एआई से संभव हुई खोज
चीनी विज्ञान अकादमी के फुजियान इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में हान लिली और उनके सहयोगियों ने उच्च युग्मन दर वाले धातु युग्मों (वे युग्म जो आसानी से आपस में जुड़ जाते हैं) की पहचान की. एक एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए डीप लर्निंग का उपयोग किया.
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उन्होंने यट्रियम, स्कैंडियम, लैंथनम, सेरियम, समैरियम, यूरोपियम, एर्बियम और यटरबियम सहित दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की विस्तृत श्रृंखला से युक्त 14 सटीक रूप से इंजीनियर किए गए दोहरे-परमाणु उत्प्रेरक बनाए.
यूरिया दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है. आज लगभग सारा यूरिया बॉश-मेइज़र प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसमें अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है. यह एक ऐसा प्रोडक्शन तरीका है जो लगभग पूरी तरह से नैचुरल गैस पर चलता है.गैस पर इस भारी निर्भरता ने ईरान युद्ध के चलते दुनिया भर के फर्टिलाइज़र बाज़ारों को हिलाकर रख दिया है.
इस अभूतपूर्व खोज का विस्तृत अध्ययन 18 मार्च को जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ है. दावा है कि इस खोज से चीन की उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी.
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