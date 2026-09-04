इटली की पीएम मेलोनी ने बनाया 'प्रधानमंत्री मोदी वाला रिकार्ड'..., 1413 दिन पूरे कर चुकी है उनकी सरकार

Giorgia Meloni: इटली की पीएम मेलोनी ने लिखा, यह स्थिरता किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है, बल्कि उस एकजुट गठबंधन का परिणाम है जिसने चार वर्षों तक एक साझा दृष्टिकोण के साथ शासन किया.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/italian-pm-meloni-achievement-secured-the-record-for-the-longest-serving-government-in-post-war-history-8516638/ Copy

इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी. (photo credit, IANS)

Giorgia Meloni: इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली सरकार ने इतिहास रच दिया है. यह सरकार इटली गणराज्य के युद्धोत्तर इतिहास की सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार बन गई है. इससे पहले यह उपलब्धि पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी के पास थी. जॉर्जिया मेलोनी ने 22 अक्टूबर 2022 को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था. उनकी सरकार अब तक 1,413 दिन पूरे कर चुकी है.

बता दें कि इस साल जून, 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में ऐसी ही एक उपलब्धि हासिल की थी, जब उन्होंने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकार्ड बनाया था. 10 जून तक पीएम मोदी का कार्यकाल 4399 दिनों का हो गया था. पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था.

मेलोनी ने क्या कहा

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस उपलब्धि पर मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर खुशी जताई और इसे आभार तथा जिम्मेदारी की भावना के साथ स्वीकार किया. उन्होंने लिखा, आज हमारी सरकार इटालियन गणराज्य के इतिहास की सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार बन गई है. मैं इस तथ्य का स्वागत आभार और बड़ी जिम्मेदारी के साथ करती हूं क्योंकि स्थिरता कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसे दिखाया जाए, बल्कि यह वह आधार है जो किसी देश को योजना बनाने, फैसले लेने, अपने वादे निभाने और सम्मान हासिल करने में मदद करता है.

मेलोनी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में उनकी सरकार ने रोजगार बढ़ाने, बेरोजगारी कम करने, परिवारों और कारोबारों को समर्थन देने, सुरक्षा मजबूत करने, सरकारी वित्त को जिम्मेदारी से संभालने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर इटली की साख और प्रभाव को बढ़ाने के लिए काम किया है.

मेलोनी की उपलब्धियां

मेलोनी ने 15 साल की उम्र में एक छात्रा और युवा आंदोलन की सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा था. 21 साल की उम्र में वह रोम प्रांत की पार्षद चुनी गईं और 27 साल की उम्र में ‘एज‍ियोन जियोवानी’ पार्टी के युवा संगठन ‘एलेन्जा नाज‍ियोनाले’ की नेता बनीं. 29 साल की उम्र में वे पहली बार संसद सदस्य चुनी गईं. मेलोनी के नाम इटली की सबसे कम उम्र की मंत्री बनने का रिकॉर्ड भी है. वह इटली के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं.