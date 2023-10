Italy में शोक की लहर, बस के पलटने से 21 लोगों की मौत; कई घायल

Italy Bus Accident: यूरोपीय देश इटली में बीती रात बड़ा सड़क हादसा हो गया, इटली के वेनिस में मीथेन गैस से चलने वाली एक बस पुल से गिर गई (Italy Bus Crash) इसके बाद बस में आग लग गई, जिसकी वजह से दो बच्चों और विदेशी पर्यटकों समेत 21 लोगों की मौत हो गई. हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है. घटना की जानकारी मेयर लुइगी ब्रुगनारो ने सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म फेसबुक (Facebook) पर एक पोस्ट साझा कर दी.

इस हादसे को लेकर वेनिस के गवर्नर लुका ज़िया ने कहा कि मृतकों की संख्या कम से कम 21 है और 20 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं. उन्होंने कहा कि शवों को निकालने और उनकी पहचान करने के प्रयास जारी हैं. लुका ने बताया कि पीड़ितों और घायलों में केवल इटालियंस ही नहीं, बल्कि कई देशों के लोग (Venice Bus Accident) भी शामिल हैं. शहर के एक अधिकारी ने कहा कि मृतकों में यूक्रेनी, जर्मन और फ्रांसीसी पर्यटक शामिल हैं.

#WATCH | At least 21 people died after a city bus carrying tourists to a campground crashed off an overpass near Venice in northern Italy and caught fire, the city’s prefect Michele Di Bari said: Reuters pic.twitter.com/rMNjksucn0

