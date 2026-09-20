इटली के स्कूलों में बुर्का-नकाब पर रोक, विदेशी छात्रों के लिए भी बना नियम

Italy Burqa Ban: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्कूलों में बुर्का और नकाब जैसे चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले कपड़ों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ ही हर कक्षा में विदेशी छात्रों की संख्या तय करने की भी योजना है. मेलोनी ने कहा कि इन प्रस्तावों को जल्द कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. अभी यह प्रस्ताव है, लागू कानून नहीं.
नए नियम के अनुसार, कि एक कक्षा में कितने विदेशी छात्र रखे जाएंगे. उनका कहना है कि अगर एक-दो छात्रों को इतालवी भाषा समझने में परेशानी है, तो वे आसानी से भाषा सीख सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों के होने पर पढ़ाई और भाषा सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.
प्रस्ताव में विदेशी छात्रों के माता-पिता के लिए भी भाषा से जुड़ा नियम रखा गया है. मेलोनी ने कहा कि जिन विदेशी छात्रों को इटली की शिक्षा व्यवस्था में घुलने-मिलने में गंभीर परेशानी हो रही है, उनके माता-पिता को इतालवी भाषा सीखना जरूरी किया जा सकता है. सरकार इस कदम को भाषा, शिक्षा और सामाजिक एकीकरण से जोड़कर देख रही है.
मेलोनी ने खास तौर पर बुर्का और नकाब पर रोक की बात कही है. नकाब चेहरे को ढकता है और आमतौर पर आंखें दिखाई देती हैं, जबकि बुर्का चेहरे और शरीर को ढकता है. वहीं हिजाब सिर और बालों को ढकता है, लेकिन चेहरा खुला रहता है. इसलिए प्रस्ताव का सीधा उल्लेख चेहरे को ढकने वाले कपड़ों से है, सामान्य हिजाब से नहीं.
इटली का यह प्रस्ताव यूरोप में चेहरे को ढकने वाले कपड़ों को लेकर चल रही बहस के बीच आया है. फ्रांस में सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर देशव्यापी रोक है. बेल्जियम, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया में भी व्यापक प्रतिबंध हैं. नीदरलैंड्स में 2019 से स्कूल, सरकारी इमारतों, अस्पतालों और सार्वजनिक परिवहन जैसी जगहों पर चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर सीमित रोक लागू है.
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