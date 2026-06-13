जयशंकर ने एक गिलास पानी उठाया और कई यूरोपीय देशों को धो डाला, कर दी पत्रकारों की बोलती बंद, देखें वीडियो

Jaishankar Exposes Europe Hypocrisy: भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को उनकी नीति पर आईना दिखा दिया है.

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फीनलैंड की विदेश मंत्री ने भारत का पक्ष लिया है. (photo credit AI, for representation only)

Jaishankar Exposes Europe Hypocrisy: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के तेल की नीतियों पर यूरोपीय देशों को आईना दिखाया है. फिनलैंड में जब एक पत्रकार ने रूसी तेल खरीदने को लेकर विदेश मंत्री से सवाल पूछा और भारत को घेरने की कोशिश की. इस पर जयशंकर ने जो जवाब दिया उसके बद पूरे हॉल में मौजूद लोगों की बोलती बंद हो गई. खास बात यह है कि जयशंकर ने यह बात यूरोप की धरती पर जाकर कही और मेजबान देश था फिनलैंड. जय शंकर के इस जवाब की तारीफ हो रही और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. साथ ही वायरल है जसशंकर का जवाब देने का दबंग अंदाज. चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट और गिलास उठाकर पानी का घूंट पीना. फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने भारत का पक्ष लेते हुए कहा कि ‘भारत का स्टैंड बिल्कुल सही है’.

क्या था पत्रकार का सवाल

फिनलैंड में जयशंकर से पत्रकार ने पूछा कि भारत रूस के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहा है. पत्रकार का इशारा भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद को लेकर था.

जय शंकर का जवाब

जयशंकर ने कहा, ‘हम तेल की कीमत और उसकी उपलब्धता देखकर खरीदारी करते हैं. उस वक्त मार्केट में जो भी तेल उपलब्ध था, वो रूसी तेल था. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूरोपीय देश हमारे पारंपरिक सप्लायर यानी मिडिल ईस्ट से सारा तेल खुद खरीद रहे थे. ऐसे में हालातों ने हमें उस तरफ धकेला.

अमेरिका की पलटी पर तंज

जयशंकर ने अमेरिका और टंप के पलटी मारने पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ने पहले तो रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया, लेकिन बाद में खुद ही उन प्रतिबंधों को ढीला कर दिया. अमेरिका ने भारत से कहा था कि वह रूसी तेल खरीदता रहे ताकि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें स्थिर रहें और महंगाई न बढ़े.

हमारे सामने सिद्धांतों और नैतिकता का ये झूठा नाटक मत करिए. जब आपको सूट करता है तो नीति कुछ और होती है, और जब ठीक नहीं लगता तो कुछ और, हमें भी बता है कि खेल कैसे खेला जाता है’.

आपके हथियारों से हुआ भारत पर हमला

जयशंकर ने आगे कहा, आज तक किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ है. काश मैं भी यह कह पाता कि यूरोपीय हथियारों से भारत पर भी हमला नहीं हुआ.

यह सुनते ही पत्रकार ने कहा कि आप साफ-साफ बताइए कि क्या कहना चाहते हैं. एस जय शंकर ने समझाया कि भारत पर हमले के लिए यूरोपीय हथियारों का इस्तेमाल होता है. दशकों से होता आ रहा है. क्या कभी भारतीय हथियारों ने यूरोप को खतरे में डाला है? जवाब है नहीं. इसीलिए नैतिकता की बात ना की जाए. जयशंकर के इस फैक्ट वाले अटैक के बाद वहां मौजूद यूरोपीय राजनयिकों के पास कहने को कुछ नहीं बचा.