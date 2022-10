Jakarta Islamic Centre Grand Mosque Fire: इंडोनेशिया के जकार्ता में जकार्ता इस्लामिक सेंटर ग्रैंड मस्जिद में बुधवार को भीषण लगने के बाद इसका विशालकाय गुम्बज ठह गया. घटना से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे कुछ ही मिनटों में गुम्बज आग की लपटों में समा गया और कुछ ही देर में ये भरभराकर नीचे जा गिरा.Also Read - Ladka Ladki Ka Video: फुसलाकर लड़के को सुनसान गली तक ले आई लड़की, आगे जो हुआ जिंदगी में नहीं देखा होगा- देखें वीडियो

गल्फ टुडे ने संबंधित अधिकारियों के हवाले से बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. बताया गया कि गुम्बज में मरम्मत का काम चल रहा था कि तभी इसमें आग लग गई. इंडोनेशियाई मीडिया के मुताबिक दोपहर करीब तीन बजे गुम्बज में आग लगने की सूचना मिली. जिसके बाद कम से कम दस दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया. मगर आग इतनी भीषण थी कि इसपर काबू नहीं पाया जा सका है और गुम्बज कुछ ही समय में जलकर खाक हो गया.

