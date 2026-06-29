'जमात उल अहरार'... कैसे बना ये आतंकी संगठन, जो पाकिस्तान पर कर रहा हमले? भारत क्यों बोला- अपने गिरेबान में झांके पड़ोसी देश

Jamaat-ul-Ahrar: पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया कि यह हमला "भारतीय प्रॉक्सी" ने किया था. एमईए के प्रवक्ता रणधीर कुमार जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान आरोप न लगाए. वह अपने भीतर झांके और आतंकवाद को औजार न बनाए.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 29, 2026, 7:19 AM IST
'जमात उल अहरार'... कैसे बना ये आतंकी संगठन, जो पाकिस्तान पर कर रहा हमले? भारत क्यों बोला- अपने गिरेबान में झांके पड़ोसी देश
'जमात-उल-अहरार' ने कराची हमले की जिम्मेदारी ली है. (photo credit, IANS)

  • पाकिस्तान के कराची में हुआ आतंकी हमला
  • भारत पर पाकिस्तान ने लगाए आरोप, नहीं दिया सबूत
  • भारत बोला, अपने गिरेबान में झांके पाकिस्तान
  • जमात-उल-अहरार’ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली
  • पाकिस्तान तालिबान से अलग होकर बना है ये गुट

Jamaat-ul-Ahrar: कराची में हुए आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान की ओर से भारत को जिम्मेदार ठहराने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है. एमईए के प्रवक्ता रणधीर कुमार जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान दूसरों पर आरोप न लगाए. वह अपने भीतर झांके.पाकिस्तान आतंकवाद को औजार की तरह इस्तेमाल करना बंद करे. पर क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के कराची स्थित रेंजर्स मुख्यालय पर हमला किसने किया?

और पढ़ें: भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कराची हमले के आरोपों पर दिया सख्त जवाब

दो दिन पहले क्या हुआ पाकिस्तान में?

शनिवार (27 जून) रात कराची में पैरामिलिट्री ‘पाकिस्तान रेंजर्स’ के प्रांतीय मुख्यालय पर हुए हमले में पाकिस्तान के तीन सुरक्षाकर्मी और तीन आतंकवादी मारे गए. पाकिस्तानी तालिबान से अलग हुए गुट ‘जमात-उल-अहरार’ ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली. पाकिस्तान की सेना और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया कि यह हमला किसी “भारतीय प्रॉक्सी” ने किया था, लेकिन उन्होंने इस आरोप के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया.

कैसे बना जमात-उल-अहरार?

जमात-उल-अहरार (जेयूए) तहरीक-ए-तालिबान यानी पाकिस्तान तालिबान से अलग हुआ संगठन है. यह खुद को आजाद लोगों का समूह कहता है. जेयूए ने वैचारिक मतभेद का हवाला देते हुए अगस्त 2014 में पाकिस्तान तालिबान से अपने रास्ते अलग कर लिए थे. 26 अगस्त 2014 को जेयूए ने एक वीडियो में अपने गठन का ऐलान किया था. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतृत्व और समूह की कार्यप्रणाली को लेकर मतभेदों के वजह से ही पाकिस्तान तालिबान से टूटकर जमात-उल-अहरार बना. बताया जाता है कि 2013 में अमरीकी ड्रोन हमले में हकीमुल्लाह महसूद की मौत पाकिस्तान तालिबान के टूटने की एक वजह है.

नवंबर 2014 में जेयूए की वेबसाइट पर मौलाना क़ासिम ख़ोरसानी और मौलाना उमर ख़ालिद ख़ोरसानी को नेता और उपनेता घोषित किया गया. हाल के सालों में इस समूह ने पाकिस्तान में कई बड़े हमले किए हैं. ओमर ख़ालिद ख़ोरसानी मोहम्मद एजेंसी इलाक़े में पाकिस्तान तालिबान के प्रमुख थे.

  • नवंबर 2014 में वाघा सीमा पर हुआ हमला
  • 15 मार्च 2015 को लाहौर के यूहानाबाद चर्च पर हमला, जिसमें 15 लोग मारे गए
  • 27 मार्च 2015 को ईस्टर संडे के दिन लाहौर के पार्क पर हमला, जिसमें 72 लोग मारे गए और 320 घायल हुए

कौन हैं इस आतंकी संगठन के सदस्य

इस समूह से जुड़े लोगों में अधिकतर पाकिस्तान तालिबान के पूर्व कमांडर हैं. ये अफग़ानिस्तान से सटे क़बीलाई इलाक़ में सक्रिय हैं. यह समूह पाकिस्तान में सेना और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता रहा है लेकिन ईसाई समुदायों पर भी इस समूह के हमले बढ़े हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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