इस्लामाबाद: मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा प्रमुख आतंकी सरगना हाफिज मुहम्‍मद सईद को बुधवार को पाकिस्‍तान में गिरफ्तार कर लिया गया. पाकिस्‍तान पंजाब प्रांत के काउंटर- टेररिज्‍म डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि सईद को तब गिरफ्तार किया गया, जब वह लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था. डॉन न्‍यूज के मुताबिक, जेयूडी के प्रवक्‍ता ने कहा कि उन्‍हें पता नहीं हैं, उन्‍हें किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है. उसे न्‍याय‍िक हि‍रासत में भेज दिया गया है.

बता दें कि 3 जुलाई को प्रतिबंधिति जमात उद-दावा के टॉप 13 लीडर्स, इनमें सईद, नईब अमीर अब्‍दुल रेहमान मक्‍की के खिलाफ दो दर्जन से ज्‍यादा मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें आतंकी फंडिंग और आतंकवाद विरोधी एक्‍ट 1997 के तहत मनी लॉन्‍डरिंग के केस शामिल हैं.

डॉन न्‍यूज के मुताबिक, काउंटर टेररिज्‍म डिपार्टमेंट ने पंजाब के पांच शहर में केस दर्ज किए थे, जिनमें कहा गया था कि जमात उद-दावा एनजीओ और ट्रस्‍ट के माध्‍यम से लोगों से भारी फंड जुटाकर करके आतंकवाद को वित्‍तीय सहायता पहुंचा रहा है. इन ट्रस्‍टों में अल-अनफाल ट्रस्‍ट, दवातुल इरसाश ट्रस्‍ट, मौज बिन जबाल ट्रस्‍ट आदि हैं.

Jamatud Dawa’s Hafiz Saeed arrested and sent to judicial custody: Pakistan media (file pic) pic.twitter.com/1Txu9BlvoK

