कौरू (फ्रेंच गुयाना): अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप ‘जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन’ (James Webb Space Telescope) को रवाना किया. यह वेधशाला अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16 लाख किलोमीटर या चंद्रमा से चार गुना अधिक दूरी की यात्रा तय करेगी. इसे वहां पहुंचने में एक महीने का समय लगेगा. इसके अगले पांच महीनों में इसकी अवरक्त आंखें ब्रह्मांड की पड़ताल शुरू करने के लिए तैयार होंगी.Also Read - UP News: केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी का वादा, 5 साल में अमेरिका जैसी होंगी यूपी की सड़कें

#WATCH | James Webb Space Telescope, the largest & most powerful space telescope ever constructed successfully lifts-off: NASA

(Video Source: NASA) pic.twitter.com/7pRwEF5okY

— ANI (@ANI) December 25, 2021