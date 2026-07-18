OMG! जिस ग्रह को कोई नहीं देख पाया, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने उसे ही ढूंढ निकाला

NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसे ग्रह को खोज निकाला है जिसे पहले कोई नहीं देख पाया. ये ग्रह इतना दूर और धूल भरे इलाके में छिपा हुआ था कि इसे ढूंढना काफी मुश्किल था. लेकिन जेम्स वेब की खास तकनीक ने आखिरकार इस छिपे हुए ग्रह का पता लगा लिया.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/NASA)

OMG! अंतरिक्ष की दुनिया में वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी मिली है. NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसे ग्रह को खोज निकाला है जिसे पहले कोई नहीं देख पाया. ये ग्रह इतना दूर और धूल भरे इलाके में छिपा हुआ था कि इसे ढूंढना काफी मुश्किल था. लेकिन जेम्स वेब की खास तकनीक ने आखिरकार इस छिपे हुए ग्रह का पता लगा लिया. ये नया ग्रह बीटा पिक्टोरिस डी (Beta Pictoris d) नाम से जाना जा रहा है. यह धरती से करीब 63 प्रकाश वर्ष दूर एक तारामंडल में मौजूद है. आसान भाषा में समझें तो यह दूरी इतनी ज्यादा है कि वहां से रोशनी को भी धरती तक पहुंचने में 63 साल लग जाते हैं.

वैज्ञानिकों ने कैसे खोज निकाला अनोखा ग्रह

वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ग्रह बीटा पिक्टोरिस नाम के एक युवा तारे के आसपास घूम रहा है. इस तारे के चारों तरफ धूल और छोटे-छोटे पत्थरों की एक बड़ी परत फैली हुई है. इसी धूल की वजह से यह ग्रह लंबे समय तक छिपा रहा और वैज्ञानिक इसे देख नहीं पाए. जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस ग्रह को सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि उसकी हवा में मौजूद गैसों के संकेतों से खोजा है. वैज्ञानिकों ने ग्रह के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों के निशान देखे. इसके बाद उन्हें पता चला कि वहां कोई ग्रह मौजूद है.

बृहस्पति दो गुना बड़ा ग्रह

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्रह बृहस्पति ग्रह से कम से कम दो गुना बड़ा हो सकता है. यह अपने तारे से काफी दूर चक्कर लगाता है. इसकी कक्षा हमारे सौर मंडल में नेपच्यून ग्रह की दूरी के आसपास बताई जा रही है. इस खोज की खास बात ये है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी ग्रह को उसके वातावरण के संकेतों से इतनी स्पष्टता के साथ पहचाना है. इससे भविष्य में दूसरे तारों के आसपास मौजूद छिपे हुए ग्रहों को ढूंढने में भी मदद मिल सकती है.

ग्रह की बनावट को समझने की कोशिश में जुटे वैज्ञानिक

वैज्ञानिक अब इस नए ग्रह के तापमान, वातावरण और उसकी बनावट को और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं. उनका मानना है कि बीटा पिक्टोरिस डी की खोज से यह समझने में मदद मिलेगी कि नए ग्रह कैसे बनते हैं और समय के साथ उनमें क्या बदलाव आते हैं. जेम्स वेब टेलीस्कोप लगातार अंतरिक्ष के ऐसे रहस्यों को सामने ला रहा है, जो पहले इंसानों की नजरों से दूर थे. इस नई खोज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ब्रह्मांड में अभी भी कई अनदेखी दुनिया छिपी हुई हैं.