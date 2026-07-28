जापान में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, धरती हिली... सुनामी अलर्ट से बढ़ी चिंता

जापान के कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. तेज झटकों के बाद कई इलाकों में दहशत फैल गई. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी जारी की है और लोगों से समुद्र तट से दूर रहने की अपील की है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 28, 2026, 1:34 PM IST
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जापान में मंगलवार (28 जुलाई) को 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र कुमामोटो प्रांत के पास था. तेज झटकों के कारण कई इलाकों में लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए.

एहतियात के तौर पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. फिलहाल बड़े नुकसान या किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और राहत एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है.

और पढ़ें: जापान में फिर कांपी धरती, 4 दिन में तीसरी बार आया भूकंप, इवाते प्रांत में 6.1 तीव्रता दर्ज

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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