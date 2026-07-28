जापान में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, धरती हिली... सुनामी अलर्ट से बढ़ी चिंता

जापान में मंगलवार (28 जुलाई) को 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र कुमामोटो प्रांत के पास था. तेज झटकों के कारण कई इलाकों में लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए.
एहतियात के तौर पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. फिलहाल बड़े नुकसान या किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और राहत एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है.
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