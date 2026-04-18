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चीन पर मंडरा रहा खतरा! जापान-ऑस्ट्रेलिया में हुई बड़ी डील, ड्रैगन की बढ़ी टेंशन

प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती दखल देख जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ी रक्षा डील साइन की है. जानिए इस समझौते से ड्रैगन को क्या खतरा है?

Photo from Reuters

प्रशांत महासागर में चीन का रवैया बदलते देख, जापान और ऑस्ट्रेलिया अब खुलकर एक-दूसरे का साथ दे रहे हैं. जानकारी के अनुसार, दोनों देशों के बीच 7 अरब डॉलर की बड़ी रक्षा डील साइन हुई है. इसके तहत, जापान ऑस्ट्रेलिया को आधुनिक जंगी जहाज देगा. यह समझौता एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बदलते रणनीतिक समीकरणों का संकेत है. क्योंकि लंबे समय से चीन प्रशांत महासागर में दखल बढ़ा रहा था, इससे परेशान जापान-ऑस्ट्रेलिया साथ आ रहे हैं.

दशकों बाद हथियार बेचेगा जापान

जापान के लिए यह डील बहुत खास है. क्योंकि उसने द्वितीय विश्व युद्ध (World War 2) के बाद, हथियारों के निर्यात पर लगभग पूरी तरह रोक लगा दी थी. हालांकि 2014 में इस पाबंदी को हटाया गया, लेकिन उसके बाद भी जापान ने बहुत सीमित स्तर पर ही रक्षा निर्यात किया. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ, यह समझौता उसका पहला बड़ा सैन्य निर्यात माना जा रहा है. इससे संकेत मिल रहे हैं कि जापान अब अपनी पारंपरिक शांतिवादी नीति से हटकर क्षेत्रीय सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है.

डील होने के पीछे क्या वजह है?

इस डील पर ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने साइन किए. दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह डील सिर्फ जहाजों की सप्लाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होगा. इस समझौते में साफ कहा गया कि दोनों सरकारें मिलकर इन जंगी जहाजों की समय पर और सफल डिलीवरी सुनिश्चित करेंगी.

कैसे होंगे ये जंगी जहाज?

इस डील के तहत, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज 2029 से ऑस्ट्रेलिया को मोगामी-क्लास के अत्याधुनिक मल्टी-रोल फ्रिगेट्स सप्लाई करेगी. शुरुआत में तीन जहाज जापान में बनाए जाएंगे, बाकी 8 जहाज ऑस्ट्रेलिया में ही तैयार किए जाएंगे. ये फ्रिगेट्स बेहद आधुनिक तकनीक से लैस होंगे. जिनका इस्तेमाल पनडुब्बियों का पता लगाने, दुश्मन के जहाजों पर हमला करने और हवाई खतरों से सुरक्षा देने के लिए किया जाएगा. इससे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी.

कहां तैनात किए जाएंगे ये जहाज

ऑस्ट्रेलिया का प्लान है कि इन जहाजों को उन इलाकों में तैनात किया जाए, जहां चीन की नौसेना की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है. यही वजह है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब खुलकर रणनीतिक साझेदारी कर रहे हैं. यह डील आने वाले समय में क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को नया रूप दे सकती है और चीन पर दबाव भी बढ़ा सकती है.

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