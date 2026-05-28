Japan Bans Indian Mango: जापान ने भारतीय आमों पर लगाया बैन, बीते दो दशक में पहली बार क्यों उठाया यह कदम? जानें वजह

Japan Bans Indian Mango: भारत से अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनापल्ली जैसी प्रीमियम किस्मों के आम जापान इम्पोर्ट किये जाते रहे हैं.

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भारत से अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनापल्ली जैसी प्रीमियम किस्मों के आम जापान इम्पोर्ट किये जाते रहे हैं. (AI Photo)

Japan Bans Indian Mango: जापान ने भारत से निर्यात होने वाले आम पर बैन लगा दिया है. बीते 20 साल में यह पहला मौका है जब जापान ने भारतीय आमों पर बैन लगाया है. जापान की तरफ से इसका कारण भी बताया गया है. साल की शुरुआत में इंस्पेक्शन के दौरान जापान के क्वारंटाइन अधिकारियों को भारतीय ट्रीटमेंट फैसिलिटी में पेस्ट-कंट्रोल प्रोसेस में कमियां मिली थीं. इस वजह से ही आम के एक्सपोर्ट में रुकावट आई है. अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनापल्ली जैसी प्रीमियम किस्मों के आम भारत से जापान इम्पोर्ट किये जाते रहे हैं.

20 साल में पहली में पहला बैन

बीते 2 दशक में यह पहला मौका है जब जापान ने भारतीय आम पर रोक लगाई है. जापान ने पहले फ्रूट फ्लाई की चिंताओं के कारण भारतीय आमों पर बैन लगाया था और 2006 में भारत के अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को मजबूत करने के बाद ही उन पाबंदियों को हटाया था. अब, जापानी अधिकारियों ने एक बार फिर इस बात पर चिंता जताई है कि क्या भारतीय आम के शिपमेंट देश के सख्त प्लांट हेल्थ स्टैंडर्ड को पूरा कर रहे हैं? जापान फ्रूट फ्लाई जैसे आक्रामक कीटों के लिए जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता है, जिन्हें घरेलू खेती के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है.

जापानी इंस्पेक्टरों को क्या मिला

आम का महीना शुरू होने से पहले जापान, भारत की वेपर हीट ट्रीटमेंट (VHT) फैसिलिटी का इंस्पेक्शन करने के लिए क्वारंटाइन अधिकारियों को भेजता है. ये सेंटर एक्सपोर्ट करने से पहले आमों को डिसइंफेक्ट करने के जिम्मेदार होते हैं.

VHT एक नॉन-केमिकल प्रोसेस है, जिसमें आमों को कंट्रोल्ड गर्म और नमी वाली हवा में रखा जाता है ताकि कीड़े और फ्रूट फ्लाई के लार्वा मर जाएं. दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट एग्रीमेंट के तहत यह ट्रीटमेंट जरूरी है. इस साल का इंस्पेक्शन मार्च में उत्तर प्रदेश के रहमानपुर में VHT फैसिलिटी में किया गया था.

जापानी अधिकारियों को क्या कमी आई नजर?

NDTV की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जापानी अधिकारियों को फैसिलिटी में फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्शन प्रोसेस से जुड़ी कमियां मिलीं. इस विजिट के बाद, जापान के योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने घोषणा की कि 25 मार्च, 2026 के बाद जारी किए गए इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट वाले भारतीय आम के शिपमेंट अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

एक्सपोर्टर्स की क्या है टेंशन?

जापान भारत का सबसे बड़ा आम मार्केट नहीं है, लेकिन एक्सपोर्टर्स का कहना है कि यह सस्पेंशन अभी भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि वहां भारतीय आमों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं. भारत हर साल लगभग 28 मिलियन मीट्रिक टन आम पैदा करता है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है. ज्यादातर आम देश में ही इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जापान जैसे महंगे मार्केट में एक्सपोर्ट करने से किसानों और ट्रेडर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है.