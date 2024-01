जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप...सुनामी की चेतावनी, भारतीय दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

Earthquake in Japan: देश और दुनिया में साल-2023 की विदाई और नववर्ष 2024 का स्वागत जोरदार तरीके से किया गया. 31 दिसंबर की रात को लोगों ने देर तक जश्न मनाया, और सुबह होते ही अपने-अपने भगवान से पूरे साल की प्रार्थना की. लेकिन जापान के लिए नए साल का पहला दिन सुख समाचार लेकर नहीं आया है. दरअसल, जापान के उत्तर मध्य क्षेत्र में भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस किए गए. पब्लिक ब्रॉडकास्टर एनएचके ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है.

जापान में भारतीय दूतावास ने सोमवार (1 जनवरी) को आए भीषण भूकंप के बाद देश में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं. इसके अलावा दूतावास ने एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है. दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा, “दूतावास ने एक जनवरी 2024 को आए भूकंप और सुनामी के संबंध में किसी से भी संपर्क करने के लिए एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किया है. किसी भी सहायता के लिए इन इमरजेंसी नंबरों और ईमेल आईडी पर संपर्क किया जा सकता है.”

Embassy of India in Japan issues emergency contact numbers for Indian citizens following a strong earthquake and tsunami warnings pic.twitter.com/Ge1zdp1kVP

— ANI (@ANI) January 1, 2024