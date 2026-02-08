Hindi World Hindi

Japan First Lady Prime Minister Sanae Takaichi Ldp Wins Election Pm Modi Congratulate

ड्रम की थाप से सत्ता की कुर्सी तक… कौन हैं साने ताकाइची? फिर से संभालेंगी जापान की कमान, PM मोदी ने भी दी बधाई

जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने विंटर स्नैप पोल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की. LDP ने चुनाव खत्म होने के 2 घंटे बाद ही बहुमत का आंकड़ा पार किया. आइए इस खबर के माध्यम से आपको बताते हैं सानाए ताकाइची के बारे में...

जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के नेतृत्व वाले गठबंधन ने रविवार को हुए विंटर स्नैप पोल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. सानाए ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं और उनकी इस जीत को देश की राजनीति में एक नया मोड़ माना जा रहा. चुनावी नतीजों में सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों ने 465 सीटों वाले निचले सदन में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया. खास बात यह रही कि मतदान खत्म होने के दो घंटे के अंदर ही लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ने अकेले ही बहुमत हासिल कर लिया. आइए इस खबर में जानते हैं साने ताकाइची के बारे में, साथ ही जानेंगे जापान का चुनावी सिस्टम…

चुनाव खत्म होने के 2 घंटे बाद बहुमत का आंकड़ा पार किया

जापान की संसद के निचले सदन में 465 सीटें हैं और बहुमत के लिए 233 सीटों की जरूरत होती है. इस चुनाव में सानाए ताकाइची की पार्टी ने यह आंकड़ा पार कर सबको चौंका दिया. चुनाव खत्म होने के दो घंटे से भी कम समय में LDP बहुमत के पार पहुंच गई. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह जीत न सिर्फ ताकाइची की लोकप्रियता दिखाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि जनता ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है.

कौन हैं साने ताकाइची? कैसा रहा अब तक का सफर

बता दें सानाए ताकाइची ने पिछले साल 2025 के अक्टूबर में पार्टी नेतृत्व जीतने के तुरंत बाद, 36 साल में पहली बार मिड-विंटर चुनाव कराने का फैसला किया था. यह कदम काफी बड़ा राजनीतिक दांव माना गया था, क्योंकि LDP संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो चुकी थी और कोमेतो पार्टी के साथ पुराना गठबंधन भी टूट गया था. अगर बात करें ताकाइची के जीवन की तो वह काफी प्रेरणादायक है. उनका जन्म एनारा प्रांत में हुआ था, वे बचपन से आत्मनिर्भर रही हैं. उन्होंने कोबे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और कॉलेज में हेवी मेटल बैंड में ड्रम बजाया करती थीं. राजनीति से पहले वे टीवी होस्ट भी रह चुकी हैं. 1993 में उन्होंने पहली बार संसद में कदम रखा और करीब तीन दशक बाद वे LDP की अध्यक्ष बनीं और अब जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच चुकी हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, जताया भरोसा

सानाए ताकाइची की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है. पीएम मोदी ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा – प्रतिनिधि सभा के चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें शुभकामनाएं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत और जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है. पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि ताकाइची के सक्षम नेतृत्व में भारत-जापान की दोस्ती और मजबूत होगी और रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे.