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अमेरिका के दोस्त के पास है इतना प्लूटोनियम, बना सकता है 5500 परमाणु बम, चीन क्यों परेशान?
Nuclear Weapons: PLA डेली ने दावा किया कि जापान के पास परमाणु सामग्री का एक बड़ा भंडार है और उसके पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीक भी है.
Nuclear Weapons: जापान के पास न सिर्फ परमाणु सामग्री का ‘हैरान करने वाला’ भंडार है बल्कि उसके पास हथियार बनाने की तकनीक भी है. चीन के सैन्य मुख्य पत्र ने ये दावा किया है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के सैन्य मुखपत्र ने जापान पर अपनी रक्षा उद्योग को खतरनाक तरीके से बढ़ाने का आरोप लगाया है. चीन का कहना है कि जापान ने क्षमता, तकनीक के मामले में रेड लाइन पार कर दी है.
44.4 टन प्लूटोनियम का भंडार
सोमवार को एक दुर्लभ पूरे पन्ने की रिपोर्ट में, PLA डेली ने दावा किया कि जापान के पास 2024 के अंत तक 44.4 टन प्लूटोनियम था, जो लगभग 5,500 परमाणु हथियार बनाने के लिए काफी है.
जापान के तीन गैर-परमाणु सिद्धांत क्या हैं
जापान ‘तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों’ पर चलता है, जिसमें कहा गया है कि वह परमाणु हथियार न तो रखेगा, न बनाएगा और न ही उन्हें अपने देश में आने देगा.
रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि एक बार जापान इन पाबंदियों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, तो वह बहुत ही कम समय में एक वास्तविक परमाणु-सशस्त्र देश बन सकता है.
जापान कैसे विकसित कर रहा तकनीक
रिपोर्ट के मुताबिक, जापान ने नागरिक तकनीक की आड़ में अपने रक्षा उद्योग को विकसित करने के लिए काम किया है. जापान में सैन्य-औद्योगिक क्षमता की नींव रखी जा चुकी है.
इस निवेश के क्या मायने हैं
रिपोर्ट के अनुसार, टोक्यो ने 2025 में अपने उन्नत तकनीक हस्तांतरण अनुसंधान कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड 109.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए. यह 2022 की राशि का 18 गुना है. इसका उद्देश्य नागरिक तकनीक को सैन्य उपयोग के लिए बदलना है.
जापान और चीन के संबंध बिगड़े
चीन और जापान के बीच संबंध तब से तेजी से बिगड़े हैं, जब नवंबर में प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा था कि अगर बीजिंग ताइवान पर हमला करता है, तो टोक्यो सैन्य रूप से इसमें शामिल हो सकता है. इस टिप्पणी ने बीजिंग को नाराज कर दिया, जिसने राजनयिक और लोगों के बीच के आदान-प्रदान को रोक दिया है.
जापान के हथियारों का भी डर
जापान ने उन्नत हथियार तैनात कर दिए हैं जो चीन तक पहुंच सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने जापान की उन 20 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो वाणिज्यिक और सैन्य “दोहरे उपयोग” वाले सामानों का उपयोग करती हैं.
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