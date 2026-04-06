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अमेरिका का दोस्त ईरान के साथ करेगा शिखर वार्ता, कुछ दिन पहले ट्रंप से मिलकर आई हैं प्रधानमंत्री
Japan Iran Summit: प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा कि जापानी सरकार ईरान के साथ शिखर वार्ता की तैयारी कर रही हैं.
Japan Iran Summit: अमेरिका और ईरान युद्ध भीषण होता जा रहा है. ईरान ने पाकिस्तान की ओर से दिए गए युद्धविराम को भी ठुकरा दिया है. वहीं, जापान की स्थानीय मीडिया ने बताया कि प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने सोमवार को कहा कि जापानी सरकार ईरान के साथ शिखर वार्ता की तैयारी कर रही है.
क्या कहा गया जापान की ओर से
जापान के क्योडो न्यूज के मुताबिक, पीएम ताकाइची ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया, हम सही समय पर ईरान के साथ नेतृत्व के स्तर पर बातचीत की तैयारी कर रहे हैं. जापान के विपक्षी सांसद ने अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच जापान की डिप्लोमैटिक कोशिशों के बारे में सवाल किया था, इस सवाल के जवाब में पीएम ताकाइची ने ये जवाब दिया है.
पहले भी आई थी वार्ता की बात
इससे पहले 30 मार्च को स्थानीय मीडिया ने जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री ताकाइची ने कहा था कि अगर यह जापान के नेशनल इंटरेस्ट में काम आता है, तो वह ईरानी नेतृत्व के साथ ‘सही’ समय पर बातचीत करने पर विचार करेंगी.
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होर्मुज जरूरी है जापान की के लिए
क्लाइमेट बॉन्ड्स के अनुसार, जापान अपनी जरूरतों का लगभग 95 फीसदी तेल मिडिल ईस्ट से खरीदता है. इसमें से 73.7 फीसदी तेल सीधा होर्मुज जलडमरूध्य के रास्ते से लाया जाता है. ऐसे में उसके लिए होर्मुज स्ट्रेट का खुलना काफी महत्वपूर्ण है. इसके अलावा वह लिक्विफाइड नेचुरल गैस का 6 से 11 फीसदी हिस्सा जो आयात करता है, वह होर्मुज से ही होकर गुजरता है.
पाइप लाइन से नहीं बनेगी बात
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, जापान रेड सी (सऊदी अरब) और फुजैराह पोर्ट (यूएई) तक पाइपलाइन का इस्तेमाल करके सप्लाई को होर्मुज स्ट्रेट से डायवर्ट करने की कोशिश कर रहा है. हालांकि इनकी क्षमता सीमित है.
जापान-अमेरिका संबंध
जापान और अमेरिका वर्तमान में अपने सबसे मजबूत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दौर में हैं. दोनों देशों ने हाल ही में रक्षा, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं.
- 19 मार्च 2026 को व्हाइट हाउस में ट्रंप और ताकाइची की मुलाकात हुई है
- जापान अमेरिका से टॉमहॉक हथियार प्रणाली खरीद रहा है
- दोनों देश स्टैंडर्ड मिसाइल 3 के उत्पादन को चार गुना बढ़ाने पर सहमत हुए हैं
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