जापान में फिर कांपी धरती, 4 दिन में तीसरी बार आया भूकंप, इवाते प्रांत में 6.1 तीव्रता दर्ज

Japan Earthquake Today: जापान में रविवार सुबह इवाते प्रांत में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया. शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार किसी जान-माल नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आए कई भूकंपों और मौसम की मार ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 28, 2026, 6:49 AM IST
Japan earthquake
जापान में भूकंप के तेज झटके (इमेज AI से है)

Japan Iwate prefecture earthquake: जापान में भूकंप के जोरदार झटकों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार सुबह-सुबह उत्तरी जापान के इवाते प्रांत (Iwate Prefecture) के तटीय इलाके में 6.1 तीव्रता का एक और शक्तिशाली भूकंप आया. राहत की बात यह रही कि इस भूकंप में किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है और न ही कोई सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. लेकिन पिछले कुछ दिनों के भीतर जापान के अलग-अलग हिस्सों में आए बैक-टू-बैक भूकंपों ने लोगों और सरकार दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के मुताबिक, रविवार को आया भूकंप लोकल टाइम के अनुसार सुबह 5:21 बजे महसूस किया गया. भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 40 किलोमीटर की गहराई में था. जापान के पैमाने पर इसकी तीव्रता आमोरी प्रांत के हाचिनोहे शहर में 5 दर्ज की गई.

और पढ़ें: Japan Earthquake: 7.6 तीव्रता के भूकंप से दहले जापान में दोबारा कांपी धरती, लोग दहशत में घरों से बाहर- सुनामी का अलर्ट

जापान में लगातार भूकंप के झटके

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले 3-4 दिनों के भीतर ही 3 बड़े और शक्तिशाली भूकंप आ चुके हैं. पहला बड़ा भूकंप 7.2 तीव्रता से गुरुवार (25 जून) को उत्तरी जापान के इवाते प्रांत के पास आया था. दूसरा बड़ा भूकंप 5.6 तीव्रता से शुक्रवार (26 जून) की रात को टोक्यो और माउंट फूजी के पास यामानाशी प्रांत में आया, जिससे कई जगहों पर नुकसान भी हुआ. तीसरा बड़ा भूकंप 6.1 तीव्रता से रविवार (28 जून) की सुबह-सुबह एक बार फिर इवाते प्रांत के तटीय इलाके में देखा गया.

भूकंप से लगातार कांप रहा जापान

जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को हटा दें तो कुछ ही दिन पहले उत्तरी जापान में 7.2 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया था. JMA ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आने वाले कम से कम एक हफ्ते तक अपर 6 तीव्रता तक के आफ्टरशॉक्स यानि भूकंप के बाद के झटके आ सकते हैं. अधिकारियों ने लोगों से लगातार आधिकारिक अपडेट्स पर नजर रखने और सतर्क रहने की अपील की है. इससे भी पहले, शुक्रवार रात को भी यामानाशी और उसके आसपास के इलाकों समेत टोक्यो में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था.

शुक्रवार रात को आए भूकंप ने जापान के कई शहरों को प्रभावित किया था.

  • यामानाशी और कनागावा : इन इलाकों में भूकंप के कारण कुल 6 लोग घायल हुए. यामानाशी के फुजीकावागुचिको शहर में तीव्रता लोअर 6 थी, जहां लोगों के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था और घरों में रखा अनसिक्योर्ड सामान गिर गया.
  • लैंडस्लाइड और दीवारों का ढहना: कनागावा प्रांत के नाकाई शहर में एक बड़ा भूस्खलन हुआ. वहीं फुजियोशिदा शहर में कंक्रीट की दीवारें ढह गईं और कोफू शहर में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा.
  • पावर और वॉटर आउटेज: भूकंप के तुरंत बाद यामानाशी, साइतामा और इबाराकी प्रांतों के लगभग 2860 घरों में बिजली गुल हो गई. इसके अलावा यामानाको गांव में पानी की सप्लाई आंशिक रूप से ठप हो गई.
  • यातायात पर असर: भूकंप के तुरंत बाद चार बड़े एक्सप्रेसवे बंद करने पड़े. टोकैडो शिंकांसेन (Bullet Train) समेत कई रेल सेवाओं को रोकना पड़ा, हालांकि बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया.

माउंट फूजी सुरक्षित, लेकिन मौसम ने बढ़ाई मुश्किल

इस भूकंप का केंद्र माउंट फूजी से महज 30 किलोमीटर दूर था. राहत की बात यह रही कि JMA के डेटा के मुताबिक ऐतिहासिक माउंट फूजी में कोई बदलाव नहीं देखा गया और तुरंत ज्वालामुखी फटने जैसी कोई आशंका नहीं है. मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख अयाताका एबिता ने चेतावनी दी है कि अगले दो-तीन दिनों में 10% से 20% तक एक और बड़े भूकंप की आशंका है. मुश्किल यह है कि इस समय जापान के मुख्य द्वीप होंशू की तरफ दो ट्रॉपिकल तूफान बढ़ रहे हैं. खराब मौसम और भारी बारिश की वजह से भूकंप प्रभावित इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है.

‘मानव जीवन हमारी पहली प्राथमिकता’

जापान की नवनियुक्त प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने तुरंत पीएम ऑफिस में क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर स्थापित कर स्थिति की समीक्षा की है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने सरकार को निर्देश दिया है कि इस आपदा से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं. मानव जीवन को बचाना ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है. प्रशासन ने लोगों को क्षतिग्रस्त इमारतों और सड़कों से दूर रहने की हिदायत दी है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.