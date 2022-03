नई दिल्‍ली/टोक्यो: जापान के प्रधानमंत्री (Japanese Prime Minister ) फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) आज शनिवार को भारत (India) की दो दिवसीय यात्रा (two-day visit) पर आए हुए हैं. जापानी पीएम किशिदा 14वीं भारत- जापान वार्षिक समिट (14th India-Japan Annual Summit) में हिस्‍सा लेंगे. इसके अलावा जापानी पीएम किशिदा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से आयोजित दि्वपक्षीय वार्ता (bilateral talks ) में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा शनिवार को अपनी भारत यात्रा के दौरान देश में 5,000 अरब येन (42 अरब अमेरिकी डॉलर) के निवेश की घोषणा कर सकते हैं. पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री के साथ हैदराबाद हाउस पहुंचे हैं.Also Read - WWC 2022, INDW vs AUSW: विश्व कप में भारत की तीसरी हार, गेंदबाजों से निराश कप्तान Mithali Raj

#WATCH | Japanese Prime Minister Fumio Kishida meets PM Narendra Modi at Hyderabad House in Delhi. pic.twitter.com/JUGj5NN5AX

Also Read - 27 अगस्त से 11 सितंबर तक श्रीलंका में खेला जाएगा एशिया कप 2022 टूर्नामेंट

किशिदा आज दो दिवसीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं, जहां वह पीएम नरेंद्र मोदी के साथ 14वें भारत-जापान शिखर

बैठक में हिस्सा लेंगे. वह पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत के आधिकारिक दौरे पर आए हैं. इस शिखर बैठक में दोनों

पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों की समीक्षा करने और इसे और आगे बढ़ाने के रास्तों पर विचार करने का

मौका मिलेगा. Also Read - Womens World Cup 2022, INDW vs AUSW: ऑस्ट्रेलिया की लगातार 5वीं जीत, भारत को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश

दिल्‍ली में आज जब जापान के पीएम पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका स्‍वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्‍णव

एयरपोर्ट पर पहुंचे थे. केंद्रीय मंत्री ने जापान के पीएम किशिदा का स्‍वागत किया.

#WATCH | Japanese Prime Minister Fumio Kishida arrived in Delhi on a two-day visit; received by Union Minister Ashwini Vaishnaw

He will take part in the 14th India-Japan Annual Summit, besides holding bilateral talks with PM Narendra Modi. pic.twitter.com/M7eafesStR

— ANI (@ANI) March 19, 2022