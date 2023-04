जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के पास एक पाइप जैसी वस्तु फेंकी गई. जापानी मीडिया के हवाले से समाचार एजेंसी रायटर ने बताया कि मौके पर विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी. बाद जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को उस जगह से निकाला गया. यह घटना आज सुबह वाकायामा शहर में उस दौरान हुई जब जापानी पीएम फुमियो किशिदा एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे.

जापानी टीवी न्यूज चैनल ‘एनएचके’ के अनुसार, इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के दौरे के समय देश के एक बंदरगाह पर जोरदार विस्फोट हुआ. विस्फोट के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत प्रधानमंत्री को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. फिलहाल फुमियो किशिदा सुरक्षित हैं. उन्हें कोई चोट नहीं आई है.