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एक मुलाकात और ईरान युद्ध को लेकर घेरे में आ गए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस?

JD Vance: ट्रंप के टॉप स्पाई चीफ जो केंट को जेडी वेंस और तुलसी गबार्ड का करीबी राजनीतिक सहयोगी माना जाता है. जो केंट ने पहले उपराष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा सौंपा था.

Published date india.com Updated: March 19, 2026 7:04 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
एक मुलाकात और ईरान युद्ध को लेकर घेरे में आ गए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस?
(photo credit reuters, for representation only)

JD Vance: अमेरिका के नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा देने से पहले अपने सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की थी. एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि जो केंट ने जेडी वेंस को अपनी योजना के बारे में भी बताया था.

दो दिन पहले छोड़ा पद

डेलीमेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो केंट ने मंगलवार को ट्रंप के नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर का पद छोड़ दिया था. उन्होंने इजराइल पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका पर एक ऐसे ईरान युद्ध में शामिल होने के लिए दबाव डाल रहा है जिसके बारे में उनका कहना है कि वह झूठ पर आधारित था.

तुलसी गबार्ड भी थीं बैठक में मौजूद

वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक केंट को जेडी वेंस और नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का करीबी माना जाता है. जो ने इस्तीफ देने से 24 घंटे पहले वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा दिया. गबार्ड भी मीटिंग में मौजूद थीं.

(photo credit reuters, for representation only)

जो से क्या कहा वेंस ने

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि वेंस ने केंट को कोई भी आखिरी फसला लेने से पहले व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूज विल्स और ट्रंप से बात करने के लिए ‘प्रोत्साहित’ किया. अधिकारी ने आगे कहा, जेडी वेंस ने उन्हें ट्रंप के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कहा.

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केंट ने बयान से मचा हंगामा

कुछ ही घंटों बाद, केंट ने इस्तीफ जारी किया. समें दावा किया गया कि ट्रंप को ‘इजराइल और उसकी ताकतवर अमेरिकी लॉबी के दबाव की वजह से’ ईरान पर हमला करने के लिए धोखा दिया गया था. उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरात्मा से चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता.

ट्रंप पर हस्तक्षेप की नीति तोड़ने का आरोप

केंट ने प्रेसिडेंट ट्रंप पर दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों से मुकरने का आरोप लगाया जिन पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया था. यह साफ नहीं है कि वेंस ने एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे सदस्यों को ट्रंप के युद्ध को बदनाम करने के केंट के प्लान के बारे में चेतावनी दी थी या नहीं.

जो के इस्तीफे से ट्रंपवर्ल्ड के अंदर बढ़ती फूट साफ दिखती है. गैबार्ड और वेंस ने भी मिडिल ईस्ट में नई उलझनों के खिलाफ चेतावनी दी है. इस बंटवारे में गैबार्ड-वैंस हस्तक्षेप न करने की वकालत करते हैं. वहीं कट्टर रिपब्लिकन इजराइल के लिए अमेरिकी सपोर्ट को सही मानते हैं और तेहरान पर सख्त रवैया अपनाते हैं.

बाद में एक बयान में ट्रंप ने केंट के इस्तीफे का स्वागत किया. ट्रंप ने कहा, ‘जब मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि यह अच्छी बात है कि वह बाहर हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि ईरान कोई खतरा नहीं था. ईरान एक खतरा था हर देश को एहसास था कि ईरान कितना खतरा था.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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