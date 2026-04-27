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व्हाइट हाउस डिनर में गोलीबारी के वक्त ट्रंप से पहले बचाया गया ये शख्स, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताई वजह

White House Dinner Shooting: ट्रंप ने बताया है कि क्यों जेडी वेंस को गोलीबारी के बाद पहले डिनर हॉल से निकाला गया था.

Published date india.com Updated: April 27, 2026 2:51 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
व्हाइट हाउस डिनर में गोलीबारी के वक्त ट्रंप से पहले बचाया गया ये शख्स, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताई वजह
व्हाइट हाउस डिनर पार्टी के वक्त गोली चलने के बाद ट्रंप और जेडी वेंस को तुरंत वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया.

White House Dinner Shooting: व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान शनिवार रात गोलीबारी शुरू होने पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहले निकाला गया था. एक दिन बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी वजह बताई है. ट्रंप ने रविवार, को सीबीएस न्यूज की नोराह ओ डेनेल के साथ ’60 मिनटकार्यक्रम में बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं.

क्या था पूरा घटनाक्रम

पत्रकार ने राष्ट्रपति से कहा, सुरक्षाकर्मी तेजी से, कुछ ही सेकंड में, उपराष्ट्रपति का कोट पकड़कर उन्हें ऊपर उठाते हैं और बाहर ले जाते हैं. फिर, जवाबी हमला करने वाली टीम आती है; उन्हें आपको घेरने में 10 सेकंड लगे. मिस्टर प्रेसिडेंट, और फिर आपको बाहर निकालने में 20 सेकंड. यह सब बहुत अफरा-तफरी भरा लग रहा था. एक पल के लिए तो आप जमीन पर भी गिर गए थे. आखिर हो क्या रहा था?”


ट्रंप जानना चाहते थे कि वहां क्या हो रहा है

ट्रंप ने जवाब दिया, असल में, जो कुछ भी हुआ, उसमें थोड़ी-बहुत मेरी भी भूमिका थी. मैं देखना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है, और मैं सुरक्षाकर्मियों के लिए इसे इतना आसान नहीं बना रहा था.

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ट्रंप ने आगे कहा, मैं जानना चाहता था कि वहां क्या चल रहा है. और तब तक, हमें यह एहसास होने लगा था कि शायद यह कोई बड़ी मुसीबत है. और यह उस सामान्य शोर से अलग था जो अक्सर बॉलरूम में सुनाई देता है,” . मैंने कहा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको. मुझे देखने दो, एक मिनट रुको. शायद मेरी वजह से उन्हें थोड़ा धीरे चलना पड़ा.

ट्रंप ने आगे बताया, और समझाया कि निकासी के दौरान वे जमीन पर क्यों गिरे. ट्रंप ने बताया, सुरक्षाकर्मियों ने कहा, कृपया नीचे झुक जाएं. कृपया जमीन पर लेट जाएं. तो मैं नीचे झुक गया, और फर्स्ट लेडी भी नीचे झुक गईं. लेकिन जब मैं चल रहा था, तो एजेंट्स ने हमसे नीचे झुकने के लिए कहा था. ट्रंप से सवाल किया गया, क्या सीक्रेट सर्विस एजेंट्स चाहते थे कि वे और मेलानिया ट्रंप असल में रेंगकर बाहर निकलें, तो ट्रंप ने जवाब दिया, लगभग वैसा ही.

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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