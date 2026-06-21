अमेरिकी उपराष्ट्रपति के सबसे खास हैं ये 2 लोग, भारत और पाकिस्तान से कनेक्शन

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड में मजाकिया अंदाज में अपनी जिंदगी के दो खास लोगों का जिक्र किया. इनमें पत्नी उषा वेंस और पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर का नाम शामिल है.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 21, 2026, 9:40 PM IST
अमेरिकी उपराष्ट्रपति के सबसे खास हैं ये 2 लोग, भारत और पाकिस्तान से कनेक्शन
जेडी वेंस ने बातचीत के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख की भूमिका की खुलकर सराहना की. (Photo from IANS)
  • अमेरिका उपराष्ट्रपति ने मजाक में अपने पसंदीदा भारतीय और पाकिस्तानी का नाम बताया है.
  • जेडी वेंस ने इस बारे में स्विट्जरलैंड में US-ईरान वार्ता के दौरान बताया.
  • अमेरिका उपराष्ट्रपति ने असीम मुनीर की कूटनीतिक भूमिका की तारीफ की.

JD Vance: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं. स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में दो बहुत खास लोग हैं – एक भारतीय और एक पाकिस्तानी. जेडी वेंस ने भारतीय के तौर पर अपनी पत्नी उषा वेंस और पाकिस्तानी के तौर पर पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर का नाम लिया. इस दौरान, मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर भी मौजूद थे.

असीम मुनीर की तारीफ में क्या बोले वेंस?

जेडी वेंस ने बातचीत के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख की भूमिका की खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में उन्होंने असीम मुनीर से शायद सबसे ज्यादा बातचीत की है. वेंस के मुताबिक, अगर पाकिस्तान की पहल और नेतृत्व नहीं होता तो यह बातचीत इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती. उन्होंने कहा कि मुनीर ने राजनीतिक समझ और सैन्य नेतृत्व दोनों का प्रदर्शन किया और बातचीत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई.

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पहले भी पाकिस्तान की तारीफ कर चुके हैं वेंस

यह पहली बार नहीं है, जब जेडी वेंस ने पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ की हो. इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच शुरुआती दौर की बातचीत के दौरान भी उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को बेहतरीन मेजबान बताया था. उस समय वेंस ने कहा था कि दोनों नेताओं ने ऐसे दो देशों को बातचीत की मेज पर लाने में मदद की, जिनके बीच लंबे समय से गंभीर संवाद नहीं हुआ था. उन्होंने यह भी कहा था कि अगर बातचीत में कोई कमी रही, तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर नहीं डाली जा सकती.

जेडी वेंस और उषा की शादी भी रही चर्चा में

जेडी वेंस अक्सर अपनी पत्नी उषा वेंस का जिक्र पब्लिक इवेंट में करते रहते हैं. उषा के माता-पिता भारत के आंध्र प्रदेश से अमेरिका गए थे. दोनों की मुलाकात 2010 में येल लॉ स्कूल में हुई थी और 2014 में उन्होंने अंतरधार्मिक रीति-रिवाजों के साथ शादी की. दोनों के तीन बच्चे हैं और परिवार को लेकर भी अक्सर चर्चा होती रहती है. वेंस कई बार अपनी निजी जिंदगी से जुड़े किस्से सार्वजनिक मंचों पर साझा करते रहे हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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