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जेफ बेजोस के स्पेस मिशन को तगड़ा झटका, टेस्टिंग के वक्त ब्लू ओरिजिन के न्यू रॉकेट में हुआ जोरदार धमाका, सामने आया दिल दहलाने वाला वीडियो

Blue Origin New Glenn rocket explosion: फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में हॉटफायर टेस्ट के दौरान जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के विशालकाय न्यू ग्लेन (New Glenn) रॉकेट में भयानक विस्फोट हो गया. एलन मस्क ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: May 29, 2026, 10:09 AM IST
Jess Bezos blue origin rocket blast beafore launch
जेफ बेजोस के स्पेस मिशन को तगड़ा झटका, ब्लू ओरिजिन के 'न्यू ग्लेन' रॉकेट में धमाका

Jeff Bezos Blue Origin New Glenn rocket explosion: अंतरिक्ष की रेस में जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है. फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में कंपनी के न्यू ग्लेन रॉकेट में टेस्टिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया. इस दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, पूरी दुनिया हैरान रह गई. हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी भी कर्मचारी या वैज्ञानिक को कोई चोट नहीं आई है और सभी सुरक्षित हैं.

कैसे हुआ भयानक हादसा?

फ्लोरिडा के लॉन्च पैड पर न्यू ग्लेन रॉकेट का हॉटफायर टेस्ट चल रहा था, तभी अचानक उसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी आ गई, और देखते ही देखते 98 मीटर, यानि 321 फीट लंबे इस रॉकेट के निचले हिस्से से पहले घना धुआं निकलने लगा और पलक झपकते ही आग के बड़े गोले में बदल गया. रॉकेट में लगी भीषण आग का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल है.

और पढ़ें: पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर स्पेस में यहां बसने वाला है 'शहर', कितने की आएगी लागत? कब तक हो जाएगा तैयार?

इस बड़े नुकसान के बाद अरबपति बिजनेसमैन जेफ बेजोस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए एक भावुक पोस्ट लिखा. उन्होंने कहा कि हादसे के असली कारणों का पता लगाना अभी काफी जल्दबाजी होगी, लेकिन हमारी पूरी टीम इसके पीछे की वजह खोजने में जुट गई है. बेजोस ने हौसला बढ़ाते हुए आगे लिखा कि आज का दिन बहुत कठिन था, लेकिन हम जो भी टूटा है उसे फिर से बनाएंगे और बहुत जल्द उड़ान पर वापस लौटेंगे.

नासा के ड्रीम प्रोजेक्ट को भी लगेगा झटका?

न्यू ग्लेन रॉकेट सिर्फ बेजोस के लिए ही नहीं, बल्कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (NASA) के आर्टेमिस मून मिशन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. नासा और ब्लू ओरिजिन मिलकर अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने के लिए एक विशेष लूनर लैंडर विकसित करने पर काम कर रहे हैं. नासा के अधिकारियों ने कहा कि वे इस खराबी की गहन जांच में ब्लू ओरिजिन का पूरा सहयोग करेंगे ताकि आगामी मिशनों पर पड़ने वाले असर का सही आकलन किया जा सके.

मुश्किल दौर से गुजर रही है ब्लू ओरिजिन

जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी के लिए पिछले कुछ समय से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पिछले महीने ही न्यू ग्लेन रॉकेट एक अनक्रूड मिशन के दौरान कम्युनिकेशंस सैटेलाइट को उसकी सही कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा था, जिसकी जांच हाल ही में पूरी हुई थी. अब इस ताजा धमाके के बाद अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) एक बार फिर इस घटना की जांच के कड़े आदेश दे सकता है, जिससे बेजोस के आगामी प्रोजेक्ट्स में देरी होना तय है.

एलन मस्क ने जताया दुख

ब्लू ओरिजिन की धुर प्रतिद्वंद्वी कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) के मालिक एलन मस्क ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने जेफ बेजोस के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए इस रॉकेट एक्सीडेंट को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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