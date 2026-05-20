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'अब अमेरिका और इजरायल के साथ जिहाद होगा', क्या है ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का नया पोस्ट, विश्लेषक क्यों दे रहे चेतावनी?
Mojtaba Khamenei: अमेरिका के आतंकवाद विरोधी विश्लेषकों का कहना है कि ईरान अब अमेरिका-इजरायल युद्ध को धार्मिक नजरिए से पेश कर रहा है, वह इसे "जिहाद" बता रहा है.
Mojtaba Khamenei: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने मंगलवार को X पर कई पोस्ट किए हैं. मोजतबा के इस नए संदेश को लेकर अमेरिका के आतंकवाद-रोधी विश्लेषकों ने चेतावनी दी है. उनका कहना है कि ईरान अब अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध को धार्मिक नजरिए से पेश कर रहा है, वह इसे “जिहाद यानी पवित्र धार्मिक युद्ध” बता रहा है.
क्या है मोजतबा खामेनेई का पूरा संदेश
मोजतबा ने X पर एक पोस्ट में कहा, तीसरे पवित्र बचाव (अमेरिकी और जायोनी आक्रमण के खिलाफ) की सबसे कीमती उपलब्धियों में से एक यह है कि ईरान एक प्रमुख और प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा है.
एक और पोस्ट में, खामेनेई ने लिखा, जनसंख्या वृद्धि की सही और ज़रूरी नीति को पूरी लगन से अपनाकर, महान ईरानी राष्ट्र भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभा पाएगा और रणनीतिक रूप से बड़ी छलांग लगा पाएगा, जिससे वह एक नई इस्लामिक-ईरानी सभ्यता के निर्माण की दिशा में बड़े कदम बढ़ा पाएगा.
संदेश को कैसे देख रहे विश्लेषक
फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में ‘प्रोग्राम ऑन एक्सट्रीमिज्म’ के आतंकवाद-रोधी विश्लेषक डॉ. उमर मोहम्मद ने बताया, अगर घुमा-फिराकर कही गई बातों को हटा दें, तो खामेनेई यहां जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, वह जिहाद यानी पवित्र धार्मिक युद्ध है. पवित्र बचाव’ शब्द का इस्तेमाल इस्लामिक गणराज्य किसी हमलावर के खिलाफ जिहाद के लिए करता है. शिया न्यायशास्त्र में इस शब्द का धार्मिक कर्तव्य के तौर पर बहुत ज्यादा महत्व है.
मोहम्मद ने आगे कहा, अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध को इस तरह पेश करके, खामेनेई किसी भू-राजनीतिक संघर्ष का वर्णन नहीं कर रहे हैं. वह एक पवित्र युद्ध की घोषणा कर रहे हैं और इसे एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में पेश कर रहे हैं.
मोहम्मद ने यह भी कहा कि इस संदेश में स्पष्ट रूप से “अमेरिका और जायोनियों” को दुश्मन के तौर पर पहचाना गया है. यह कोई हल्की-फुल्की बात नहीं है. वह अब सुप्रीम लीडर के तौर पर सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं और यह कि उनका यह महत्वपूर्ण संदेश अमेरिका और यहूदियों के खिलाफ जिहाद का आह्वान है. आपको यह बताता है कि वह किस तरह के नेता बनना चाहते हैं.
ट्रंप लगातार दे रहे ईरान पर हमले की धमकी
खामेनेई की ये चुनौती भरी टिप्पणियां तब आईं, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 18 मई को ईरान पर होने वाला एक तय हमला रद्द कर दिया था. वाशिंगटन ने संकेत दिया था कि वह तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर अपना रुख नरम नहीं करेगा.
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