US Presidential Election Results 2020: चुनाव में जीत के बाद अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने अपने कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों का ऐलान कर दिया. बाइडेन ने एंटनी ब्लिंकेन (Antony Blinken) को अमेरिका का विदेश मंत्री नामित किया है. 58 साल के एंटनी ब्लिंकेन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रशासन के दौरान उप विदेश मंत्री और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के तौर पर अपनी भूमिका निभा चुके हैं. वहीं, बाइडेन ने जेक सुलिवन को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) नियुक्त किया है. सुलिवन ने नियुक्ति के बाद कहा कि बतौर NSA वो हर वह काम करेंगे जिससे उनका देश सुरक्षित रहे.

Today, I'm announcing the first members of my national security and foreign policy team. They will rally the world to take on our challenges like no other—challenges that no one nation can face alone.

It's time to restore American leadership. I trust this group to do just that. pic.twitter.com/uKE5JG45Ts

— Joe Biden (@JoeBiden) November 23, 2020