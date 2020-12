Joe Biden appoints Indian Americans Gautam Raghavan and Vinay Reddy as additional members of White House senior staff: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को भारतीय मूल के दो लोगों को बड़े पदों पर नियुक्‍त किया है. बाइडन अपने लंबे समय के सहयोगी भारतीय-अमेरिकी विनय रेड्डी को अपना भाषण लेखक नामित किया है. वहीं, एक अन्य व्यक्ति गौतम राघवन को राष्ट्रपति कर्मी कार्यालय का उप निदेशक नामित किया है. Also Read - डोनाल्ड ट्रंप के आध्यात्मिक सलाहकार पादरी कोरोना से संक्रमित, व्हाइट हाउस में क्रिसमस पार्टी में शामिल हुए थे

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय मूल के गौतम राघवन और विनय रेड्डी को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ कर्मचारियों के अतिरिक्त सदस्य के रूप में नियुक्त किया है. बाइडन ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय के गौतम राघवन को राष्ट्रपति कर्मी कार्यालय का उप निदेशक नामित किया है. राघवन पूर्व में व्हाइट हाउस में सेवा दे चुके हैं. रेड्डी और राघवन के साथ बाइडन और नवनिर्वाचित उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस के लिए अन्य चार वरिष्ठ कर्मियों की नियुक्ति की है.

बाइडन ने एक बयान में कहा, ”ये अनुभवी व्यक्ति उन नीतियों को पूरा करने के लिए जुड़ रहे हैं, जो हमारे देश को एक ऐसे निर्माण के रास्ते पर ले जाएंगी, जैसा पहले कभी नहीं हुआ.”

रेड्डी बाइडन-हैरिस चुनाव प्रचार के भी वरिष्ठ सलाहकर और भाषण लेखक थे. वहीं, राघवन भारतीय-अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवा दे चुके हैं.