Joe Biden News: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साइकिल चलाते वक्त गिर गए और इसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. जो बाइडेन उस वक्त गिरे जब वे डेलावेयर में साइकिल चला रहे थे. इस हादसे में उन्हें चोट नहीं आई है. साइकिल से गिरने के बाद उठे बाइडेन ने कहा कि वह ठीक हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है.

दरअसल शनिवार को डेलावेयर राज्य के रेहोबोथ बीच पर बाइडेन वीकेंड ट्रिप मनाने पहुंचे थे. यहां उन्होंने साइकिल राइडिंग की. इस दौरान बाइडेन को देखने के लिए वहां काफी लोग मौजूद थे. जो बाइडेन साइकिल चलाकर जब एक स्थान पर खड़ें हुए उस दौरान उनका पैर पैडल में फंस गया और वे लड़खड़ाकर गिर गए. राइडिंग के दौरान बाइडेन ने टी शर्ट, शॉर्ट्स और हेलमेंट पहना था इस कारण उन्हें चोट नहीं पहुंची.

Here’s footage I took of President @JoeBiden falling over on his bike this morning in Rehoboth. pic.twitter.com/hCt1af0pFU

— Nikki Schwab (@NikkiSchwab) June 18, 2022