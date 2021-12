Joe Biden On Omicron Varient: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) द्वारा शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों से महामारी पर चर्चा के बाद बाइडन ने लोगों से कहा है कि वे जल्द से जल्द कोरोना का बूस्टर शॉट (Covid 19 Booster Shot) ले लें. उन्होंने कहा कि इस सर्दी गंभीर रोगों वाली नजर आ रही है. ऐसे में वैक्सीन (Corona Vaccine) न लेने वाले लोगों की मौत हो सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अगर आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है और अगर आप कोरोना के नए वेरिएंट (Coronavies New Varient) को लेकर चिंतित हैं तो बूस्टर डोज ले लें. वहीं अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो जल्द से जल्द वैक्सीन ले लें.Also Read - Omicron in India: देश में भी बढ़ गई Omicron की रफ्तार, 100 के करीब संक्रमितों का आंकड़ा

जो बाइडन का कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमीक्रॉन (Omicron Varient) तेजी से अमेरिका में फैल रहा है. इसके लिए अमेरिकी प्रशासन तारीफ के काबिल है. बाइडन ने कहा कि ओमीक्रॉन यहां फैल रहा है. आगे यह और भी ज्यादा फैल सकता है. ऐसे में बूस्टर डोज ले लें. यह बेहद जरूरी है. बता दें कि ओमीक्रॉन के काफी मामले अमेरिका में सामने आ रहे हैं. वहीं इस वेरिएंट के मामले दुनियाभर के कई देशों में देखने को मिल रहे हैं. ऐसे में ओमीक्रॉन भविष्य में कोराना संक्रमण के मामले को रफ्तार दे सकती है.

भारत में ओमीक्रॉन

गौरतलब है कि कई भारतीय राज्यों में ओमीक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. बीते कल राजधानी दिल्ली में ओमीक्रॉन के कुल 10 मामले हो गए. इसमें किसी भी मरीज की स्थिति खतरे में नहीं है और 1 मरीज को इलाज कर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. वहीं 9 मरीजों का अब भी इलाज जारी है.