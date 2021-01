United States Inauguration Day Updates: जो बाइडन (Joe Biden) अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं. वहीं, कमला हैरिस (Kamala Harris) ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है. बतौर राष्ट्रपति अपने पहले भाषण में Joe Biden ने कहा कि ये अमेरिका का दिन है. ये लोकतंत्र की जीत है और जश्न मनाने का समय है. उन्होंने कहा कि नया इतिहास बन रहा है. राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन के नाम एक उपलब्धि दर्ज हो गई है. बाइडेन अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं. राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले जो बाइडन (Joe Biden) ने ट्वीट कर कहा कि यह ‘अमेरिका के लिए नया दिन है.’ Also Read - Donald Trump Daughter Engagement: डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने बॉयफ्रेंड से की सगाई, देखें ख़ास तस्वीरें

बता दें कि कमला हैरिस (56) ने पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा.

US: Kamala Harris sworn-in as the first female Vice President of the United States of America. pic.twitter.com/fYEcCd5oD4

— ANI (@ANI) January 20, 2021